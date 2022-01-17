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Московский листок

Миллионы россиян сядут за три копейки

Опубликовано 17.01.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #андрейиванов

В России может появиться огромное количество граждан, судимых за уголовное преступление. Речь об алиментщиках, которые хотя бы частично не выполняют всех обязательств.

#Госдума, #СоциалЗа, #АндрейИванов

Вкупе с высоким процентом разводов и низкой рождаемостью в большинстве российских регионов новые меры грозят обернуться самой настоящей национальной катастрофой. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за неуплату алиментов.

Речь в первую очередь о выплатах на содержание детей. А также прежде всего о привлечении к ответственности мужчин. Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и семейный юрист, психолог, руководитель Правозащитного союза 19 ноября Антон Сорвачёв.



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