Миллионы россиян сядут за три копейки

В России может появиться огромное количество граждан, судимых за уголовное преступление. Речь об алиментщиках, которые хотя бы частично не выполняют всех обязательств.

#Госдума, #СоциалЗа, #АндрейИванов

Вкупе с высоким процентом разводов и низкой рождаемостью в большинстве российских регионов новые меры грозят обернуться самой настоящей национальной катастрофой. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за неуплату алиментов.

Речь в первую очередь о выплатах на содержание детей. А также прежде всего о привлечении к ответственности мужчин. Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и семейный юрист, психолог, руководитель Правозащитного союза 19 ноября Антон Сорвачёв.