Семью Градского ограбили

Трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с автомобилем Марины Коташенко, вдовы певца Градского, а затем, подсев к ней с оружием, заставили вернуться домой, где забрали у нее все деньги. 100 миллионов рублей.

Ясно, что действовали грабители не по наитию, а готовили преступление.

100 миллионов рублей – это большие деньги, но не олигархические – примерно полтора миллиона долларов. Столько популярный певец вполне заработать за жизнь, не эксплуатируя других, не приватизируя госсобственность и не залезая в бюджет.

В старое время воры, случайно обокрав такого популярного человека, даже возвращали украденное. Так было, говорят, с Утесовым в Одессе.

Сейчас другие времена – тут грабители специально грабили семью Градского, откуда-то узнав, что в доме лежат большие деньги наличными, наследство.

Меняются нравы.

А.Б.