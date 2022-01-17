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Московский листок

Семью Градского ограбили

Опубликовано 17.01.2022 в разделе комментариев 3

шоу градский
Семью Градского ограбили

Трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с автомобилем Марины Коташенко, вдовы певца Градского, а затем, подсев к ней с оружием, заставили вернуться домой, где забрали у нее все деньги. 100 миллионов рублей.

Ясно, что действовали грабители не по наитию, а готовили преступление.

100 миллионов рублей – это большие деньги, но не олигархические – примерно полтора миллиона долларов. Столько популярный певец вполне заработать за жизнь, не эксплуатируя других, не приватизируя госсобственность и не залезая в бюджет.

В старое время воры, случайно обокрав такого популярного человека, даже возвращали украденное. Так было, говорят, с Утесовым в Одессе.

Сейчас другие времена – тут грабители специально грабили семью Градского, откуда-то узнав, что в доме лежат большие деньги наличными, наследство.

Меняются нравы.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: заработал он а не вдова
хахахахахахахахахахххддд написал 17.01.2022 13:23
То есть ограбить вдову - норм?
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(без названия)
стоик7949 написал 17.01.2022 13:17
жиды не грабили жида Утесова потому, что было что грабануть с русских?
сейчас с ограбленных русских взять нечего, поэтому жиды начали грабить жидов?
Меняются нравы?
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(без названия)
фсб+ написал 17.01.2022 13:15
браво
заработал он а не вдова
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