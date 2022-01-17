Первую ракетку мира выгнали из профессионального тенниса

Новак Джокович, первая ракетка мира и один из лучших в истории мирового тенниса на 3 года выслан из Австралии и трижды не сыграет на Australian Open. То есть больше он уже не будет первой ракеткой мира, хотя играть хуже не стал.

Скандал разыгрался вокруг прививок. Мол, нарушил предписанный порядок и выслан из страны.

Но вопрос совсем не прост. Всем известно, что после прививки может развиться небольшое недомогание, которое большинство людей переживают относительно легко.

Но для высокопрофессионального спортсмена это вопрос спортивной формы, поддержание которой весьма сложный и капризный процесс. Я немного в этом разбираюсь, поскольку когда-то получил квалификацию по врачебному контрою за занимающимися спортом – есть такая специальность в медицине. И главное в ней как раз вопросы спортивной формы.

«Небольшое недомогание» на пике формы – это то, что вполне может вывести спортсмена из числа призеров, хотя Джокович как раз мог рассчитывать на первое место. То есть его отказ от вакцинации был обусловлен не капризом, а оценкой своего состояния перед сезоном.

Вот его технично и вывели из игры. Прикиньте, присутствие первой ракетки мира на турнире сочли угрозой общественной безопасности Австралии!

Хотя, по идее, если карантинные меры не позволяют допустить всех игроков на турнир, то следует просто на время пандемии вообще прекратить турнирную деятельность. Но на это никто, конечно, не пойдет – слишком большие деньги…

А.Б.