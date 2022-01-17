Роскосмос попросит в долг за границей

Роскосмос намерен выйти на рынок капитала, чтобы привлечь для своих проектов инвестиции, в том числе иностранные. Об этом в эфире программы «Большой космос» на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube сообщил в воскресенье заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.

По его словам, выгодно занять деньги «Роскосмосу» поможет наивысший кредитный рейтинг, полученный в декабре. Агентства АКРА и «Эксперт РА» оценили кредитоспособность госкорпорации на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.

«Если будет такая потребность, мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные инвестиции и инвестиции зарубежные. Это может потребоваться при реализации крупных масштабных инвестиционных проектов, которые мы планируем в будущем реализовывать», - топ-менеджер.

Деньги частных инвесторов понадобились «Роскосмосу» после того, как резко сократить финансирование космических программ решило государство.

В проект федерального бюджета на 2022 год заложен 16-процентный секвестр ассигнований на государственную программу «Космическая деятельность России». На эти цели будет выделено 210,2 млрд рублей - на 40,3 млрд меньше, чем в текущем году.

Так может, вообще продать весь Роскосмос китайцам? А что? Они купят…

А еще можно "Воткинский завод" продать - покупателей очередь выстроится...

А.Б.