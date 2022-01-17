Надо Роскомнадзор переименовать в Министерство повеления благого и запрета предосудительного

Протесты женщин против требований о ношении хиджаба являются выступлениями «против Корана», заявило пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН и Российской Федерацией и наши новые друзья).

Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного (о какое название!) заявило, что «ношение хиджаба – это заповедь Корана», а «мусульмане не выступают против Корана».

Власти страны утверждают, что «те, кто выступает против ношения хиджаба, выступают против Корана и Пророка». Они призвали «сестер-мусульманок не идти на поводу у чужеземцев».

Талибы* применили слезоточивый газ против протестующих женщин в Кабуле, чем наглядно продемонстрировали преимущества закрытого лица при обработке хлорпикрином.

Кстати, то же касается и медицинских масок.

В сентябре в Афганистане упразднили министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации – министерством призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Надо и нам Роскомнадзор переименовать. Министерство повеления благого и запрета предосудительного – звучит потрясающе!

А.Б.