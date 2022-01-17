Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году https://forum-msk.org/material/news/1...
2 44% россиян стали экономить на всем
3 Семью Градского ограбили https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Первую ракетку мира выгнали из профессионального тенниса https://forum-msk.org/material/news/1...
5 «Роскосмос» попросит в долг за границей https://forum-msk.org/material/news/1...
6 На Украине за год резко вырос экспорт с импортом и повысились пенсии
7 В Казахстане продолжаются кадровые чистки
8 Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем участке военную базу
9 Протесты женщин против требований о ношении хиджаба являются выступлениями «против Корана», https://forum-msk.org/material/news/1...
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