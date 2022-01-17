44% россиян стали экономить на всем #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан 1 В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году https://forum-msk.org/material/news/1... 2 44% россиян стали экономить на всем 3 Семью Градского ограбили https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Первую ракетку мира выгнали из профессионального тенниса https://forum-msk.org/material/news/1... 5 «Роскосмос» попросит в долг за границей https://forum-msk.org/material/news/1... 6 На Украине за год резко вырос экспорт с импортом и повысились пенсии 7 В Казахстане продолжаются кадровые чистки 8 Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем участке военную базу 9 Протесты женщин против требований о ношении хиджаба являются выступлениями «против Корана», https://forum-msk.org/material/news/1...



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