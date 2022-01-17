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Московский листок

44% россиян стали экономить на всем

Опубликовано 17.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году https://forum-msk.org/material/news/1...

2 44% россиян стали экономить на всем

3 Семью Градского ограбили https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Первую ракетку мира выгнали из профессионального тенниса https://forum-msk.org/material/news/1...

5 «Роскосмос» попросит в долг за границей https://forum-msk.org/material/news/1...

6 На Украине за год резко вырос экспорт с импортом и повысились пенсии

7 В Казахстане продолжаются кадровые чистки

8 Житель Харьковской области предложил НАТО разместить на своем участке военную базу

9 Протесты женщин против требований о ношении хиджаба являются выступлениями «против Корана», https://forum-msk.org/material/news/1...



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44% россиян стали экономить на всем
44% россиян стали экономить на всем
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Миллионы россиян сядут за три копейки
17.01.2022
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Первую ракетку мира выгнали из профессионального тенниса (7)
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В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году (14)
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