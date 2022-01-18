Полицайские "игрища"

Нет, мой дорогой читатель. Я, конечно же, не совершил никакой грамматической ошибки. И вместо слова «полицейские» я преднамеренно написал «полицайские». Ибо, когда в 2010-м году по инициативе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева в системе МВД России была проведена, так называемая, «реформа» и нашу родную и всеми любимую и глубоко уважаемую «милицию» в один прекрасный момент превратили в некую структуру, слепленную по американским лекалам и названную на американский манер «полицией», прошедшие горнило Великой Отечественной войны ветераны сразу же поименовали всех этих новоявленных «вояк» не иначе как «полицаями».

Именно так в годы той страшной и поистине Великой для нашей страны войны именовались предатели нашей Родины, присягнувшие на верность немецко-фашистским оккупантам и свирепствовавшие подчас похлеще самих этих иноземных захватчиков.

О «подвигах» и кровавых «игрищах» этих полицаев написано и рассказано во многих книгах и снято огромное количество фильмов. Однако, видимо, всего этого никогда не видел ни «президент России» Дмитрий Медведев, ни его «помощнички», так яро и так активно продвигавшие в жизнь возрождение «института полиции» на территории страны, пострадавшей от «деяний» полицаев, пожалуй, больше представителей любого другого народа Европы. А, возможно, сделано это было преднамеренно. В качестве издевательства над патриотическими чувствами нашего народа. Для того, чтобы унизить и растоптать своими грязными сапогами его человеческое самосознание.

Тем не менее, именно с того момента в системе правоохранительных органов России начались разительные перемены. И всё здесь с момента «перестройки» пошло совершенно по-иному.

В первую очередь, изменился сам дух вновь созданных подразделений «полиции», которые заменили собой старую добрую «милицию». Если перед «милицией» ставились задачи защиты интересов трудящихся, то «полиция» сразу и твёрдо встала на страже интересов «государства». А, если выражаться более точно, - на страже интересов главного господствующего класса. То есть, - вновь народившейся буржуазии. Которая к началу 2000-х годов состояла в основном либо из удачливых государственных аферистов, либо – из криминальных держателей «воровских общаков», пустивших эти средства в оборот.

Таким образом, можно смело констатировать факт, что появившаяся в 2010-м году «полиция» изначально была предназначена не для защиты интересов простых рядовых граждан нашей страны, а для «прикрытия» криминальных интересов нового народившегося в России буржуазного сословия.

В связи с этим, совершенно очевидно, что и представители этой структуры под названием «полиция» (а в особенности – её руководство) стали звеньями той же самой цепи. Более того. Кое-кто из представителей и руководителей «полиции» сами решили быстро и без особых хлопот влиться в когорту новоявленной российской буржуазии. А сделать это можно было лишь одним способом – посредством прямого участия в криминальном переделе финансового и экономического рынков страны. И наши «доблестные правоохранители», забыв о своём прямом предназначении, весьма активно занялись набиванием собственных карманов. Не гнушаясь при этом никакими формами и методами.

Именно поэтому, когда некоторые из них уже полностью начали переходить все мыслимые границы и доходить до крайностей, в связи с чем другим силовым ведомствам всё-таки пришлось браться за их «деятельность» всерьёз, у них из «скромных особнячков» вывозили наличность грузовиками. А из «отхожих мест» отделанных в стиле «барокко», выковыривали золотые унитазы.

Но, видимо, эти отдельные случаи «раскулачивания» возродившихся в России полицаев их подельников по структуре не останавливают. Ибо, жажда наживы превышает все страхи за предстоящие разоблачения и возможную ответственность за содеянное. И оставшиеся в этом полицайском ведомстве с тупым усердием продолжают раскручивать «колесо беспредела». Которое активно используют для реализации своих криминальных планов.

И, конечно же, одной из основных задач (как это и было изначально задумано) остаётся задача сопровождения интересов криминальных чиновников и криминального бизнеса.

Будучи достаточно опытным журналистом, работающим в жанре криминальных расследований, я уже много раз убеждался в том, что именно сотрудники полиции в настоящее время, в первую очередь, становятся реальными соучастниками криминальных схем наиболее опасных мошенников и наиболее опасных коррумпированных чиновников различного уровня и различного ранга.

Так было в городе Сочи, где на протяжении многих лет руководство городской полиции, в буквальном смысле слова, «крышевало» деятельность и целого ряда криминальных группировок, и коррумпированных чиновников городской администрации. В результате чего пострадавшими оказались и ветераны Великой Отечественной войны, и многодетные семьи, и простые граждане, добросовестно приобретавшие земельные участки. А теперь фактически оставшиеся и без земли, и без денег.

Так было в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, где сотрудники полиции активно «крышевали» деятельность отъявленных мошенников, завладевавших денежными средствами и жильём граждан. И даже не пошевелили ни одним пальцем на десятки заявлений по данному поводу.

Так было в городе Рязани, где по указке местных руководителей налоговой службы сотрудники полиции пошли на прямое преступление. Они устроили охоту за общественными распространителями газеты «Президент», опубликовавшей разоблачительные статьи о коррупционной деятельности этих самых налоговых чиновников, изымали тираж газеты и уничтожали его.

При этом, как мне кажется, страсть к «охоте» уже в крови у этих представителей клана новоявленных российских полицаев. Потому что после того, как рязанским полицаям не удалось уничтожить весь тираж газеты «Президент», коррумпированные рязанские налоговые чиновники тут же примчались в Москву и обратились к полицаям столицы. С настойчивой просьбой: отловить, схватить и посадить под замок журналюгу, посмевшего осветить их криминальную «деятельность». И те тут же с готовностью принялись исполнять волю своих «заказчиков»!

Причём, настолько рьяно, что не стали считаться ни с какими нормами Закона и Права!

Сначала они ворвались в 6 часов утра на квартиру журналиста без какого-либо судебного решения и устроили там обыск. Изъяли его личный компьютер и все источники информации. Затем заочно объявили журналиста подозреваемым и устроили на него облаву по всей стране. А потом и вовсе предъявили ему абсолютно надуманное «обвинение» в «клевете» на тех самых коррумпированных налоговых чиновников и решили брать измором.

Но, шло время, так называемое, «уголовное дело» явно затягивалось. И, видимо, тогда кое-кто из представителей полицаев решил пойти на крайнюю меру. То есть, - решили «убрать» этого неспокойного журналиста физически.

И вот в один прекрасный (но, очень непогожий и очень снежный) день, когда журналист официально находился ещё на больничном листе и получил направление на госпитализацию в стационар, следователь, ведущий данное весьма дохлое «дело», уже с самого обеда как-то странно начал названивать журналисту и узнавать, когда тот вернётся к себе домой после всех медицинских процедур.

Подобного рода поведение могло бы показаться весьма странным, если бы не последующие произошедшие события.

А случилось вот что. Сообщив примерное время своего возвращения домой, журналист вечером шагнул за порог своей квартиры, сделал пару шагов и – практически чуть было не потерял сознание! От страшного прилива в лицо неизвестного ему газообразного вещества. От которого тут же перед глазами поплыл туман, загорелось лицо и практически перехватило дыхание! А сердце заколотилось в бешенном ритме!

Зажав рот, нос и закрыв глаза, журналист добрался наощупь до окна на кухне – и открыл его настежь, глотнув свежего воздуха. Только после этого смог немного прийти в себя. Затем, также зажав нос, закрыв глаза и рот, по стеночке аккуратно выбрался к входной двери, открыл её и вылез в коридор, оставив дверь открытой для проветривания сквозняком. С трудом тыкая пальцем в телефон, написал короткую записку следователю, предупредив его о том, что в случае смерти, вина за неё ляжет на него. И вызвал по телефону службу «112».

Диспетчер службы «112» тут же пообещала, что в самое ближайшее время в квартиру прибудет техническая помощь и пожарная команда.

Однако, через некоторое время в коридоре этажа появились не представители технической службы и не пожарные, а… представители полиции. Которые потребовали у журналиста документы, удостоверяющие личность. Своих же документов они предъявлять не стали. И никаких протоколов составлять не стали. Заверив журналиста в том, что уже очень скоро «всё развеется»… Изучать что-либо они, как это было видно изначально, и не собирались. Из чего смело можно сделать простой и достаточно грустный вывод: скорее всего данный «полицейский наряд» прибыл лишь с целью убедиться в том, жив или нет этот беспокойный журналист.

А из этого следует ещё более радикальный вывод. Всё произошедшее весьма похоже на «спецоперацию» по практическому физическому «устранению» ставшего опасным журналиста.

На следующий день по данному поводу были направлены официальные заявления во все силовые структуры России: в ФСБ, в Генпрокуратуру, в Следственный Комитет. И, конечно же, - в МВД России.

Хотя, думается, в МВД России нынче не до этого заявления о покушении на жизнь какого-то журналиста. Ибо, только что все информационные каналы передали достаточно сенсационную новость по поводу того, что в ночь с субботы на воскресенье 16 января 2022 года в Тверской области состоялись очередные «полицайские охотничьи игрища» с участием главы московской полиции генерал-лейтенанта Олега Баранова и главы полиции московского метрополитена генерал-майора Сибанова. Которые завершились то ли убийством, то ли тяжёлым ранением местного егеря.

При этом, до сих пор никакие официальные структуры не желают признавать ни факта этих «генеральских охотничьих игрищ», ни факта стрельбы в человека!

Ни-че-го!

И это – вполне естественно. И вполне объяснимо. Потому что никто, никогда и ни при каких обстоятельствах в команде полицаев не признавался в совершаемых преступлениях! Это очень хорошо показал опыт Великой Отечественной войны. И только Международный Трибунал в Гааге всё тогда расставил по своим местам. Правда, он это сделал в первую очередь в отношении нацистских военных преступников. А, вот, со своими собственными преступниками-полицаями, вершившими зло и насилие над простым мирным населением нашей Великой страны, вершил суд наш народ-победитель.

Видимо, скоро настанет пора, когда нашему народу опять придётся всерьёз разбираться со всеми этими «игрищами» совершено обнаглевших и обезумевших от своей безнаказанности новоявленных полицаев. И кое-кому из них предстоит ответить за всё сполна – по Закону!

А руководству страны, и, в первую очередь, - президенту и членам Парламента, давно уже пора всерьёз задуматься над тем, чтобы убрать, наконец-то, из России ненавистную всем орду полицаев и вернуть нам всеми любимую и уважаемую нашими гражданами настоящую «народную милицию». Которая, как и раньше будет стоять на страже интересов простых людей, а не криминальных авторитетов и коррумпированных чиновников.

И тогда дети вновь с большим удовольствием будут читать в школе прекрасную книжку Сергея Михалкова про доброго, справедливого и порядочного милиционера Дядю Стёпу.