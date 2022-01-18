Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести ядерный удар по США

Это не шутка и не фейк - депутат Госдумы, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. Об этом депутат заявил эфире YouTube-канала «Национальный Курс».

Законодатель считает, что Россия должна воздействовать на Вашингтон. Он предложил начать полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием.

«Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — заявил Федоров.

По его словам, такие меры повлияют на граждан США и покажут, что угроза ответного удара со стороны России — не блеф.

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Ввиду того, что карательная психиатрия в России запрещена, придется рассматривать вопрос исключительно в юридической плоскости.

Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (действующая редакция)

1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Мне кажется, статья идеально описывает ситуацию, особенно в части 2. Хотя было бы неплохо, если бы разъяснения по данному вопросу дал господин Бастрыкин или господин Краснов, или оба вместе. Это вопиющий случай, и в данном призыве, даже требовании, нет ничего странного.

Также, ввиду того, что данные призывы осуществил член фракции "Единой России" и член руководства этой партии, то требуется также рассмотреть вопрос о запрете этой организации как экстремистской.

Это не шутки совсем - завтра такой же долбоклюй в американском сенате (а такие там имеются) воспримет эти слова Федорова как руководство к действию - и разразится ядерная война! Это не говоря о том, что мирные инициативы кремля можно теперь смело спускать в унитаз - мы теперь государство-агрессор, причем термоядерный.

Господа Бастрыкин и Краснов, спасайте Отечество! Это уже не шутки.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск