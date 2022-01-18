Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести ядерный удар по США

Это не шутка и не фейк - депутат Госдумы, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. Об этом депутат заявил эфире YouTube-канала «Национальный Курс».
Законодатель считает, что Россия должна воздействовать на Вашингтон. Он предложил начать полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием.
«Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — заявил Федоров.
По его словам, такие меры повлияют на граждан США и покажут, что угроза ответного удара со стороны России — не блеф.
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Ввиду того, что карательная психиатрия в России запрещена, придется рассматривать вопрос исключительно в юридической плоскости.
Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (действующая редакция)
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Мне кажется, статья идеально описывает ситуацию, особенно в части 2. Хотя было бы неплохо, если бы разъяснения по данному вопросу дал господин Бастрыкин или господин Краснов, или оба вместе. Это вопиющий случай, и в данном призыве, даже требовании, нет ничего странного.
Также, ввиду того, что данные призывы осуществил член фракции "Единой России" и член руководства этой партии, то требуется также рассмотреть вопрос о запрете этой организации как экстремистской.
Это не шутки совсем - завтра такой же долбоклюй в американском сенате (а такие там имеются) воспримет эти слова Федорова как руководство к действию - и разразится ядерная война! Это не говоря о том, что мирные инициативы кремля можно теперь смело спускать в унитаз - мы теперь государство-агрессор, причем термоядерный.
Господа Бастрыкин и Краснов, спасайте Отечество! Это уже не шутки.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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3333232323TOTBOGTUT! написал 18.01.2022 01:45
Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (действующая редакция)
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны - "
- Гы-гы! А кто тебе сказал, что это призыв к агрессивной таки войне? Или все, что делает таки РФ- это "агрессия", а сшака - то само миролюбие и попытка от сшаки отбиться - то таки всегда является "агрессией"?
Ты называешь экономическую войну сшаки против всего мира (и РФ) - то таки да - "санкциями"? То таки да-аа? А на деле - это война фашистов "свободного мира" против неугодных таки стран!
Таки ну а "На войне - как на войне!"... Из сшаки постоянно раздаются голоса, что кого-то надо бомбить - вот и они пусть послушают! Это - таки крайняя мирная мера воздействия на де-генератов. Дальше - только война - то таки да...