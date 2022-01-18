20 бочек “террористов” и наше комдвижение

Массовые рабочие выступления в Республике Казахстан как лакмусовая бумажка высветили текущее реальное состояние левого и коммунистического движения как в России, так и на постсоветском пространстве.

Ведь ещё в декабре 2011 года, десять лет назад, во время расстрела нефтяников в казахстанском городе Жанаозен, одна из местных газет Коммунистической партии Украины выразила однозначную поддержку режиму Назарбаева, одобрив подавление попытки “оранжевой революции” в Казахстане (ирония судьбы состоит в том, что сама КПУ в 2004 году поддержала ту самую “Оранжевую революцию” и первый украинский майдан).

И вот, уже в январе 2022 года, когда забастовки и протесты рабочих захлестнули весь юго-запад Казахстана, “Прогрессивная Социалистическая партия Украины” Натальи Витренко (кто ещё помнит эту партию!), которая все 1990-ые и начало нулевых выставляла себя чуть ли не “левой альтернативой” оппортунистической КПУ, в своём официальном заявлении выражает твёрдую и решительную солидарность с правительством г-на Токаева, призывает казахский народ сплотиться вокруг власти, гневно осуждая российских коммунистов РКРП, “Трудовой России” и ОКП, вышедших на мирное собрание за казахских рабочих 6 января на Чистых прудах, грубо разогнанное полицией, сопровождаемое жёсткими задержаниями активистов:

“Как лидер левой, оппозиционной партии Украины, я обращаюсь к так называемым левым партиям Российской Федерации, которые 6.01 митинговали в Москве, поддерживая протесты в Казахстане как якобы борьбу рабочих за свои права. Это опаснейшее заблуждение. В украинской истории это уже было: «левые» Компартия П.Симоненко и Соцпартия А.Мороза, объединившись в 2000 году с националистами-натовцами партией «Батькивщина» Ю.Тимошенко и «Нашу Украина» В.Ющенко в движение «Восстань, Украина!», подожгли «оранжевую революцию» 2004–2005 гг. и помогли США и Евросоюзу навязать Украине колониальную модель, что фундаментально противоречит классовым интересам трудящихся”.

Кто-то может удивиться, мол, зачем доставать со свалки истории левого движения такие реликты, и всерьёз обсуждать их политическую позицию по животрепещущим вопросам современности?

Однако, схожая с ПСПУ (в разных вариациях) оценка событий в Казахстане, но охватила определённую часть российского и постоветского комдвижения, пусть и совсем незначительную.

Дело в общем-то нехитрое. Аргументы в пользу позиций “неслучайности” и “инспирированности извне” звучат постоянно, при любых массовых народных выступлениях на территории бывшего СССР. Не будем обсуждать наивность и примитивность подобной “аналитики”. Но в случае с Казахстаном эти доводы звучат вдвойне абсурдно.

Нужно ничего не знать о ситуации в республике, чтобы так рассуждать. Во-первых, у казахских рабочих есть огромный опыт забастовочной борьбы, о чем говорилось выше. Её всполохи периодически сотрясают правящий режим в Казахстане стабильно раз в несколько лет. Во-вторых, факт повышения цен на газ стал последней каплей, перевернувшей чашу терпения. Массовая безработица, закрытие предприятий, рост цен на продукты питания - все это, вкупе с отсутствием даже буржуазных институтов в виде оппозиционных партий и профсоюзов, избираемости местных глав (акимов), рано или поздно должно было привести к социальному взрыву. Что и случилось. И искать здесь чей-то “хитрый план” или “заговор” в высшей степени невежественно и антинаучно, тем более для серьёзного марксистского, да и вообще политического анализа.

Левые и коммунистические организации России дали в целом грамотную и взвешенную оценку в своих заявлениях. Необходимо отметить крайне удачные и правильные заявления РКРП, ОКП и “За демократический и социалистический Казахстан!” (подготовлено РСД, подписано 25 коллективами и группами левой направленности, в том числе “Трудовой Россией”, Революционной Рабочей партией и др.) Мировое коммунистическое и рабочее движение также откликнулось немалым количеством очень хороших заявлений из самых разных стран: Греция, Испания, Австрия, Венесуэла, Бельгия, Мексика и др.

Изначально мирные протесты, начавшиеся с Жанаозена и Мангистауской области, привели к забастовке, акциям солидарности в других городах, и всеобщей политической стачке. Затем, произошла радикализация ситуации явившаяся следствием полицейского насилия, избиений протестующих и применения по отношению к ним светошумовых гранат, а затем и огнестрельного оружия. Рабочие стали вооружаться, имели место факты захватов складов с оружием и оружейных магазинов, исключительно с целью самозащиты и самообороны.

Было бы в высшей степени наивным отрицать, что искренний народный протест не будет на определённом этапе использован так называемыми “элитами” для решения своих проблем и задач, что к нему не попытаются примазаться чуждые интересам большинства силы. Но это и не должно в свою очередь в целом изменить наше отношение к объективным первопричинам и предпосылкам восстания казахского народа, не должно позволить нам скатиться в конспирологию, в “теорию заговора”.

Ряд комментаторов тут же начал придавать восстанию в Казахстане националистический характер. Спрашивается, где они были раньше, когда режим Нурсултана Назарбаева сам начал насаждать национализм и ограничения в использовании русского языка, видимо соответствующей установки “сверху” не было? Мы же прекрасно помним, как критика Казахстана в официальных российских СМИ была под негласным запретом, и сама республика воспринималась как партнёр и союзник РФ.

С целью дискредитации участников протестов в социальных сетях стали распространяться лозунги и требования, якобы от лица протестующих, например о признании СССР преступным государством, или о многоженстве. Настоящие же, вполне разумные и справедливые требования утонули потоках информационного мусора и фейков. В их числе призывы не только остановить рост цен на газ, бензин и продукты, но и вернуть избираемость акимов, отстранить семью Назарбаева и их ставленников от власти, провести национализацию и вернуть под контроль государства иностранные компании. Просим обратить особое внимание на последний пункт любителям порассуждать на тему “казахстанского майдана”. Так вот с самого начала 1990-ых, после развала СССР, Казахстан стал проводить “многовекторную”, а по сути прозападную, проамериканскую полуколониальную политику, превратившись в пристанище иностранных корпораций по добыче нефти и газа. И потому вполне логично, что как в 2011 году, так и сейчас США - извечные поборники “прав человека”, не осудили жестокое подавление выступлений рабочих в РК. Наоборот,

Государственный департамент США заявил о поддержке властей Республики Казахстан через своего спикера, Госсекретаря Энтони Блинкена. Он так и написал в соцсетях: "Мы привержены поддержке государственных институтов Казахстана, поговорили с их правительством и уверены, что они сами решат свои проблемы".

Выражение сочувствия казахстанской власти со стороны некоторых левых выглядит и вовсе крайне трагикомично, в свете событий всех последних лет. Как мы знаем Компартия Казахстана официально запрещена в 2015 году, левые активисты подвергаются преследованиям и выдавлены из страны, независимые профсоюзы вне закона. Созданная властью “Коммунистическая народная партия Казахстана” в 2020 году сняла со своего названия слово “коммунистическая”, давно и откровенно присягнув Назарбаеву. Социалистическое движение Казахстана под постоянными репрессиями, её лидер Айнур Курманов был вынужден переехать в Грецию. И этот крайне реакционный режим заслуживает поддержки со стороны коммунистов? Воистину, некоторых левых охватил настоящий “стокгольмский синдром”!

Так в 2003 году считалось нормальным явлением в левой среде поддерживать Саддама Хусейна, расстреливавшего иракских коммунистов, или пару лет назад переживать по поводу убийства руководителя иранской разведки Касема Сулеймани, также проводившего в своей стране массовые зачистки марксистско-ленинских сил.

На других коммунистов подействовала мифология о “террористах”. Сразу оговоримся, что мы категорически осуждаем терроризм во всех его проявлениях. Но ведь каждое серьёзное заявление должно подкрепляться конкретными фактами. Как было определено точное количество “20 тысяч боевиков”? Как они беспрепятственно проникли в республику? И, самое главное, из каких государств?

Естественно любое упоминание определенных стран могло вызвать межгосударственный конфликт. Поэтому вчерашний унтер-президент Токаев предпочёл ограничиться полунамеками, в затем вообще удалил свой же пост про пресловутые “20 тысяч”! Хорошо, ну покажите хоть одного! В итоге нам предложили избитого киргизского музыканта Рузахунова, который под пытками сознался в том, что целенаправленно приехал поджигать пламя восстания в Казахстане. И вот этому нам предлагают верить?!

А “отрубленные головы”? При том, что ни одной головы, ни одного обезглавленного тела нам никто так и не показал. Опять надо поверить на слово?

Совсем уж бредовыми и оскорбительными для здравого смысла кажутся заявления главы Казахстана про “похищения” трупов “террористов” из моргов. Вишенкой на торте стало признание посла Казахстана в РФ о том, что никакого “внешнего вмешательства” в республику оказывается и не было!

Цель подобных вбросов предельно ясна, стояла явная задача демонизировать протестующих, представить их маньяками, мародерами, террористами и головорезами. Это убивало сразу двух зайцев. С одной стороны, легитимизация использования “миротворцев” ОДКБ. Раз “террористы”, значит можно использовать пункт 4 Устава организации, и вводить войска стран Договора. А с другой стороны, не допустить симпатий и сочувствия по отношению к восставшему против тридцатилетней тирании семьи Назарбаева казахскому народу, опорочить его благородный порыв, пресечь солидарность с ним, и чтобы этот пример не подхватили соседние страны и народы.

Неудивительно, что нынешняя правящая верхушка в РФ с таким благоговением вспоминает Российскую Империю. Ведь все это уже было! Помните?

"Седлайте коней, господа, в Европе революция", - произнёс Николай I “Палкин”.

Российское самодержавие в 19 веке активно участвовало в подавлении прогрессивных европейских революций и протестов в Венгрии и Австрии, снискав славу “Жандарма Европы”. Так и войска ОДКБ сегодня выполняют именно такую же функцию, будучи призванными на помощь казахстанской олигархией для подавления выступлений трудящихся. Эта мера явилась следствием массового перехода на сторону восставшего народа представителей силовых структур, не желающих стрелять в собственных граждан, и в целях собственного самосохранения.

Пойдёт ли российский капитал на интервенцию стран-членов ОДКБ (или НАТО!) если это потребуется для сохранения власти и собственности в своих руках? Ведь президент Путин ещё в 2007 году лично подписал договор №410940-4 с НАТО о том, что в случае народных волнений и техногенных катастроф войска альянса могут беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней военные операции.

Потерпевшее поражение казахстанское восстание даёт пищу для размышления и вымученные уроки, которые необходимо усвоить российским коммунистам и левым, если они хотят быть в авангарде народных масс, и не упустить свой исторический шанс.