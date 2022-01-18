Производители сладостей объявили о росте цен до 23% с 1 февраля

Речь идет о подорожании всей продукции в России. Речь идет о компаниях Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», пишут «Известия».

Mondelez собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19 процентов, на шоколад — до 9 процентов, а на жевательную резинку и леденцы — до 6 процентов. В списках всего оказались более 60 товаров.

«Объединенные кондитеры» также заявили о повышении закупочных цен до 18 процентов. «Хлебпром» намерен повысить цены до 23 процента на торты и пирожные. «Славянка» заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — на 18 процентов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден. Видимо, кондитерам об этом не доложили…

А.Б.