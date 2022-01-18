На мэрию Москвы пожаловались в ФАС из-за закупки продукции Microsoft для школ

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) намерен обжаловать в Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) закупку департамента информационных технологий мэрии Москвы.

Как сообщает «Коммерсантъ», департамент закупил для школ города продукты Microsoft на общую сумму в 25,8 млн рублей.

Программы закупаются, в частности, для Московского государственного педагогического университета, городских школ и детских центров, отмечено в документах тендера.

В обосновании невозможности закупить отечественное ПО в тендерной документации написано, что в реестре российского ПО нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям госзаказчика.

Между тем руководитель ЦКИКТ Илья Массух заявил, что действия департамента— это прямое нарушение указаний президента и постановлений правительства по переходу на отечественный софт.

Хорошо, что президент не дал указания всем перейти на отечественные айфоны…

А.Б.