С Крыма выдачи нет...

Постоянный представитель Крыма при президенте в ранге вице-премьера Георгий Мурадов предложил Сирии пользоваться крымскими портами для развития торгово-экономических отношений с Россией.
Такое заявление Мурадов сделал во время визита делегации сирийского правительства в Крым.
Он подчеркнул, что крымские порты могут стать «главными южными морскими воротами России» в торговле с Сирией.
«Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций», - заявил он. Естественно, обе стороны все равно под санкциями по максимуму.
Вице-премьер отметил, что другие российские регионы также могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.
Ну что ж, осталось вывесить пиратский флаг над Севастополем… А что?
А.Б.
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стоик7949 написал 18.01.2022 11:51