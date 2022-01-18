С Крыма выдачи нет...

Постоянный представитель Крыма при президенте в ранге вице-премьера Георгий Мурадов предложил Сирии пользоваться крымскими портами для развития торгово-экономических отношений с Россией.

Такое заявление Мурадов сделал во время визита делегации сирийского правительства в Крым.

Он подчеркнул, что крымские порты могут стать «главными южными морскими воротами России» в торговле с Сирией.

«Крым открыт для поставки товарной продукции в Сирию, не опасаясь никаких санкций», - заявил он. Естественно, обе стороны все равно под санкциями по максимуму.

Вице-премьер отметил, что другие российские регионы также могут торговать с Сирией через Крым без санкционных рисков.

Ну что ж, осталось вывесить пиратский флаг над Севастополем… А что?

А.Б.