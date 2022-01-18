ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 92% россиян

Доля россиян, которым социальные сети и интернет необходимы ежедневно, составляет лишь 8%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, даже среди молодежи в возрасте 18-24 лет без интернета не представляют свой день только 19% опрошенных.

В возрасте 25-34 года эта доля снижается до 13%, у 35-44-летних - до 11%, у тех кому за 45 - до 6%, а у пенсионеров (60 лет и старше) - до 4%.

Согласно исследованию, компьютер ежедневно нужен 2% россиян. Не могут себе представить привычный день без телевидения, радио или СМИ 4%, стольким же нужна музыка, чтение книг или газет.

В топ-5 ежедневных потребностей вошли работа — 31%, семья и друзья — 15%, гаджеты — 13%, еда — 10%.

Логика простая – если всего 2 процентам нужен интернет, то ну его, русскому человеку это все не нужно.

Однако и еда ежедневно нужна всего 10 процентам россиян. И нахрена их кормить вообще?

А что?

И кое что серьезно: интернет нужен 8 процентам, а компьютер только 2-м. Это значит, что 6 процентов выходят в сеть со смартфонов и айфонов. Где неудобно читать «лонгриды» и смотреть удобно в основном тик-ток, а не полноформатные видео. То есть потребление информации носит, в основном крайне поверхностный характер.

А.Б.