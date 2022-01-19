Свобода запада против концлагеря диктатуры номенклатуры

Какая прелестная статья! Андрей Пионтковский считает, что написавший ее оголтелый антизападник и империалист выражает взгляды наиболее умеренного крыла правящей путинской банды. А сама статья – последняя отчаянная попытка с позволения сказать "голубей", превзойдя "ястребов" в ястребином клекоте, объяснить им на понятном им языке "контрпродуктивность" вторжения в Украину.

Может это и так. В любом случае, расхождения между "ястребами" и этими, прости господи, "голубями" чисто тактические – с какой стороны атаковать Запад. Зато объединяющая их платформа сформулирована изумительно. Запад – наш экзистенциальный противник. Мы должны заставить его согласиться на изменение оснонвополагающих правил миропорядка. А именно: отказаться от признания свободы народов выбирать своих союзников и признать, что судьбы народов определяются интересами великих держав – их хозяев. Это программа отказа от самой идеи единого мира.

Правда, в статье остается несколько смазанным важнейший вопрос.

А из-за чего, собственно, возникли новая конфронтация и новый раскол мира?

Намек на это в статье все же есть. Автор пишет, что Запад должен отказаться от идеи продвижения либеральной демократии за пределы "евроатлантического сообщества". То есть, все предельно просто. В подоплеке конфронтации и раскола – противостояние демократий и автократий. Путинская Россия ведет священную войну не только против свободы народов выбирать себе союзников, но и против свободы народов выбирать себе власть.

Путинская правящая элита ведет священную войну против свободы народов как таковой. За свое право угнетать народы. В основе – чисто классовое презрение новых "хозяев жизни" к народам. "Это, брат, марксизм. Никуда не денешься. Наука..."

От редакции: Автор абсолютно верно расставляет акценты во всем, что касается "по эту сторону", но непонятно, почему идеализирует сторону противоположную.

Конечно, никакого вторжения на Украину не будет - нечем вторгаться. А вовсем не из-за каких-то иных, более человеческих соображений. Например, реально в боеготовом состоянии у российской армии наличествует около 3 тысяч танков, у украинской армии порядка 900. То есть реальное соотношение 1:3 как будто бы позволяет планировать наступательную операцию. Но если Украина в случае нападения России выставит для обороны всю наличную технику, то Россия навряд ли решится оголить все свои границы и бросить в бой все, что имеет.

В случае неудачи "блиц-крига" Россия завязнет и потерпит стратегическое поражение. Это прекрасно понимают в генштабе, и, надо полагать, донесли это соображение до кремлевских обитателей.

Но "коллективный запад" продолжает нагнетать обстановку вокруг "вторжения", и это очень нехорошо напоминает историю с оружием массового поражения у Саддама Хусейна. ЦРУ доложило, "объединенный запад" вторгся, раздавил иракскую армию, Саддама повесили, после чего негромко заявили, что "ошиблись", и никакого оружия массового поражения не было.

Напомню, что Ялтинские соглашения о разделе мира диктатор Сталин подписал с Черчиллем и Рузвельтом, и они неукоснительно соблюдались полвека, несмотря на священное право народов выбирать себе союзников. И перестали они соблюдаться только после того, как одна из сторон стала неспособна поддерживать свою позицию силой.

Не Россия напала на Германию и ликвидировала ГДР, члена ООН, между прочим.

Не Россия напала на Югославию, после чего бывшие республики СФРЮ получили право выбирать себе союзников, и свободно выбрали запад - все как один и одно и то же.

Это вовсе не значит, что Россия чем-то лучше, чем запад - просто она гораздо, неизмеримо слабее. Мотивация одна и та же, просто так вышло, что мы на слабой стороне.

Касаемо свободы выбора, конечно, сравнивать путинскую автократию с развитыми западными демократиями как-то даже и глупо. Но у нас только и было свободы, что между августом 1991-го и октябрем 1993-го, а дальше поступательно и неизбежно надвигалась буржуазная диктатура в полный рост. И не плохой Путин сменил хорошего Ельцина, а процесс шел поступательно и методично. Путин был всего лишь этапом в этом процессе, а вовсе не девиацией.

Это тоже чистый марксизм: буржуазное государство может существовать только в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуре. И у диктатуры есть не только недостатки, но и преимущества. Разумеется, с точки зрения правящего класса. Вот эти преимущества сегодня правящий класс, на который и опирается Путин, и пытается сохранить за собой, а если получится, то и преумножить.

Правящий класс в Путинской России - это не буржуазия, вернее, не вся буржуазия, а только т.н. олигархия, т.е. крупная буржуазия, тесно переплетенная (аффилированная) с правящей бюрократией ("номенклатурой", что не верно, поскольку класс номенклатуры кончился вместе с породившим его социализмом советского типа).

В США тоже по-настоящему правящий класс - это крупная буржуазия, просто переплетения американской олигархии с властью не так заметны. Но мы же понимаем, что без крупного капитала вы даже не выдвинетесь на мало-мальски приличные выборы, не говоря уж о том, чтоб выиграть...

Конечно, старая американская буржуазно-демократическая система гораздо комфортней, чем российский новодел. Но они же там прекрасно понимали, что у нас будет именно так! Еще когда готовили молодого Гайдара в Стенфорде и Институте Гувера, и когда рукоплескали Ельцину в октябре 1993-го, и когда помогали проводить приватизацию "по Чубайсу", а не по закону, требовавшему именных приватизационных чеков, а не анонимных ваучеров. И когда помогали переизбраться Ельцину в 1996 году с рейтингом в 2 процента - и очень вовремя закрыв глаза на фальсификацию результатов этих выборов.

И ранний Путин их вполне устраивал, когда он продолжил гробить ВПК, ликвидировал все зарубежные военные базы... Полагаю, он и сейчас их устраивает...

А.Б.