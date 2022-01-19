Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Свобода запада против концлагеря диктатуры номенклатуры

Опубликовано 19.01.2022 автором А.Скобов в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Свобода запада против концлагеря диктатуры номенклатуры

Какая прелестная статья! Андрей Пионтковский считает, что написавший ее оголтелый антизападник и империалист выражает взгляды наиболее умеренного крыла правящей путинской банды. А сама статья – последняя отчаянная попытка с позволения сказать "голубей", превзойдя "ястребов" в ястребином клекоте, объяснить им на понятном им языке "контрпродуктивность" вторжения в Украину.

Может это и так. В любом случае, расхождения между "ястребами" и этими, прости господи, "голубями" чисто тактические – с какой стороны атаковать Запад. Зато объединяющая их платформа сформулирована изумительно. Запад – наш экзистенциальный противник. Мы должны заставить его согласиться на изменение оснонвополагающих правил миропорядка. А именно: отказаться от признания свободы народов выбирать своих союзников и признать, что судьбы народов определяются интересами великих держав – их хозяев. Это программа отказа от самой идеи единого мира.

Правда, в статье остается несколько смазанным важнейший вопрос.

А из-за чего, собственно, возникли новая конфронтация и новый раскол мира?

Намек на это в статье все же есть. Автор пишет, что Запад должен отказаться от идеи продвижения либеральной демократии за пределы "евроатлантического сообщества". То есть, все предельно просто. В подоплеке конфронтации и раскола – противостояние демократий и автократий. Путинская Россия ведет священную войну не только против свободы народов выбирать себе союзников, но и против свободы народов выбирать себе власть.

Путинская правящая элита ведет священную войну против свободы народов как таковой. За свое право угнетать народы. В основе – чисто классовое презрение новых "хозяев жизни" к народам. "Это, брат, марксизм. Никуда не денешься. Наука..."

От редакции: Автор абсолютно верно расставляет акценты во всем, что касается "по эту сторону", но непонятно, почему идеализирует сторону противоположную. 

Конечно, никакого вторжения на Украину не будет - нечем вторгаться. А вовсем не из-за каких-то иных, более человеческих соображений. Например, реально в боеготовом состоянии у российской армии наличествует около 3 тысяч танков, у украинской армии порядка 900. То есть реальное соотношение 1:3 как будто бы позволяет планировать наступательную операцию. Но если Украина в случае нападения России выставит для обороны всю наличную технику, то Россия навряд ли решится оголить все свои границы и бросить в бой все, что имеет.

В случае неудачи "блиц-крига" Россия завязнет и потерпит стратегическое поражение. Это прекрасно понимают в генштабе, и, надо полагать, донесли это соображение до кремлевских обитателей.

Но "коллективный запад" продолжает нагнетать обстановку вокруг "вторжения", и это очень нехорошо напоминает историю с оружием массового поражения у Саддама Хусейна. ЦРУ доложило, "объединенный запад" вторгся, раздавил иракскую армию, Саддама повесили, после чего негромко заявили, что "ошиблись", и никакого оружия массового поражения не было.

Напомню, что Ялтинские соглашения о разделе мира диктатор Сталин подписал с Черчиллем и Рузвельтом, и они неукоснительно соблюдались полвека, несмотря на священное право народов выбирать себе союзников. И перестали они соблюдаться только после того, как одна из сторон стала неспособна поддерживать свою позицию силой.

Не Россия напала на Германию и ликвидировала ГДР, члена ООН, между прочим.

Не Россия напала на Югославию, после чего бывшие республики СФРЮ получили право выбирать себе союзников, и свободно выбрали запад - все как один и одно и то же.

Это вовсе не значит, что Россия чем-то лучше, чем запад - просто она гораздо, неизмеримо слабее. Мотивация одна и та же, просто так вышло, что мы на слабой стороне.

Касаемо свободы выбора, конечно, сравнивать путинскую автократию с развитыми западными демократиями как-то даже и глупо. Но у нас только и было свободы, что между августом 1991-го и октябрем 1993-го, а дальше поступательно и неизбежно надвигалась буржуазная диктатура в полный рост. И не плохой Путин сменил хорошего Ельцина, а процесс шел поступательно и методично. Путин был всего лишь этапом в этом процессе, а вовсе не девиацией. 

Это тоже чистый марксизм: буржуазное государство может существовать только в двух агрегатных состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуре. И у диктатуры есть не только недостатки, но и преимущества. Разумеется, с точки зрения правящего класса. Вот эти преимущества сегодня правящий класс, на который и опирается Путин, и пытается сохранить за собой, а если получится, то и преумножить.

Правящий класс в Путинской России - это не буржуазия, вернее, не вся буржуазия, а только т.н. олигархия, т.е. крупная буржуазия, тесно переплетенная (аффилированная) с правящей бюрократией ("номенклатурой", что не верно, поскольку класс номенклатуры кончился вместе с породившим его социализмом советского типа).

В США тоже по-настоящему правящий класс - это крупная буржуазия, просто переплетения американской олигархии с властью не так заметны. Но мы же понимаем, что без крупного капитала вы даже не выдвинетесь на мало-мальски приличные выборы, не говоря уж о том, чтоб выиграть...

Конечно, старая американская буржуазно-демократическая система гораздо комфортней, чем российский новодел. Но они же там прекрасно понимали, что у нас будет именно так! Еще когда готовили молодого Гайдара в Стенфорде и Институте Гувера, и когда рукоплескали Ельцину в октябре 1993-го, и когда помогали проводить приватизацию "по Чубайсу", а не по закону, требовавшему именных приватизационных чеков, а не анонимных ваучеров. И когда помогали переизбраться Ельцину в 1996 году с рейтингом в 2 процента - и очень вовремя закрыв глаза на фальсификацию результатов этих выборов.

И ранний Путин их вполне устраивал, когда он продолжил гробить ВПК, ликвидировал все зарубежные военные базы... Полагаю, он и сейчас их устраивает...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Очень увлекательное обсуждение статьи, на которую не дана ссылка, но даже не упоминается
Это СЕО! написал 19.01.2022 01:06
Все должны как упоротые броситься гуглить по фамилии аффцыря его дебильный выброс. А я вот лично плюю на паскудного гуглю и вонячий хуяндекс, если что и ищу иной раз, так сугубо уткой! Утка простит, утка не следит, ведь душа ее добра!
Ответить
Очень увлекательное обсуждение статьи, на которую не только не дана ссылка, но даже не упоминается
ЕЁ заглавие написал 19.01.2022 00:54
Она запрещена цензурой?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Боитесь ли вы возвращения массовых репресиий?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета
18.01.2022
Муниципальная революция в России
Муниципальная революция в России
18.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Угроза войны закончится со дня на день (2)
Из ФНБ испарилось 750 миллиардов рублей (1)
Свобода запада против концлагеря диктатуры номенклатуры (2)
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета (3)
Муниципальная революция в России (0)
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 92% россиян (15)
С Крыма выдачи нет... (5)
На мэрию Москвы пожаловались в ФАС из-за закупки продукции Microsoft для школ (4)
Производители сладостей объявили о росте цен до 23% с 1 февраля (4)
Советский рубль вместо путинских авантюр (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Шо це було??..
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему Назарбаев завершил транзит власти и на что согласился его клан
Дарья Митина Дарья Митина: Ну и кто тут ебанутый?....
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Переговоры завершены или только начинаются? И что американцы ждут от России?
Дарья Митина Дарья Митина: Нашёлся
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss