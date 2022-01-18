ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 00:09 Депутат от «Единой России» требует ядерной бомбардировки США https://forum-msk.org/material/news/1... 03:36 ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 92% россиян https://forum-msk.org/material/news/1... 05:22 Производители сладостей объявили о росте цен до 23% с 1 февраля https://forum-msk.org/material/news/1... 06:20 На мэрию Москвы пожаловались в ФАС из-за закупки продукции Microsoft для школ https://forum-msk.org/material/news/1... 07:30 20 судов оказались заблокированными во льдах Арктики из-за несогласованности действий с Минтрансом 08:55 Китай и Белоруссия опередили Россию по числу санкций от США 10:32 Минприроды попросило 4,75 миллиарда рублей в год на защиту леса от «черных лесорубов» 12:00 Канада направила в Украину отряд сил специального назначения 12:40 Сирии предложено торговать через Крым https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться