Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета

Опубликовано 18.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
00:09 Депутат от «Единой России» требует ядерной бомбардировки США https://forum-msk.org/material/news/1...
03:36 ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 92% россиян https://forum-msk.org/material/news/1...
05:22 Производители сладостей объявили о росте цен до 23% с 1 февраля https://forum-msk.org/material/news/1...
06:20 На мэрию Москвы пожаловались в ФАС из-за закупки продукции Microsoft для школ https://forum-msk.org/material/news/1...
07:30 20 судов оказались заблокированными во льдах Арктики из-за несогласованности действий с Минтрансом
08:55 Китай и Белоруссия опередили Россию по числу санкций от США
10:32 Минприроды попросило 4,75 миллиарда рублей в год на защиту леса от «черных лесорубов»
12:00 Канада направила в Украину отряд сил специального назначения
12:40 Сирии предложено торговать через Крым https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 
 


Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Боитесь ли вы возвращения массовых репресиий?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета
18.01.2022
Муниципальная революция в России
Муниципальная революция в России
18.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета (0)
Муниципальная революция в России (0)
ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 92% россиян (9)
С Крыма выдачи нет... (4)
На мэрию Москвы пожаловались в ФАС из-за закупки продукции Microsoft для школ (3)
Производители сладостей объявили о росте цен до 23% с 1 февраля (3)
Советский рубль вместо путинских авантюр (6)
20 бочек террористов и наше комдвижение (6)
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести ядерный удар по США (19)
Полицайские "игрища" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Переговоры завершены или только начинаются? И что американцы ждут от России?
Дарья Митина Дарья Митина: Нашёлся
Дарья Митина Дарья Митина: Кадровое
Дарья Митина Дарья Митина: Кучно пошло....
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Угроза войны закончится со дня на день
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss