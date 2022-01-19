Из ФНБ испарилось 750 миллиардов рублей

Обвал российского фондового рынка в последний месяц, связанный с ситуацией вокруг Украины, привел к резкому сокращению стоимости рублевых активов, в которые вложено более трети средств главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом свидетельствует текущие биржевые данные и статистика за минувший год, опубликованная на сайте Министерства финансов России.

По итогам декабря потери ФНБ составили 320,9 миллиарда рублей. Из них 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций «Сбербанка» и «Аэрофлота». С начала января акции госбанка продолжили падение, до минимума с ноября 2020 года. Таким образом, за последние полтора месяца фонд потерял порядка 750 миллиардов рублей.

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Мне вот интересно, если активами российских "чеболей" вроде Сбера или "Аэрофлота" управляют их акционеры и советы директоров, то почему нет и не ожидается никакой персональной отвественности руководства этих компаний?

Ну вот, к примеру, Герман Греф проводит загадочные траты Сбера, проводит ребрендинг компании, которая имеет полуторавековую историю, одновременно сокращая персонал и целые отделения - и ничего. Эффективный менеджер.

"Аэрофлот" превратившийся в дойную корову разных групп влияния еще со времен Березовского, явно ведь не демонстрирует выдающихся успехов.

И все нормально, все строго по заветам того же Бориса Абрамовича, который и сейчас живее всех живых: приватизируйте не основные фонды, приватизируйте топ-менеджеров!

Но при таком подходе никакого национального благосостояния не повышается, а наоборот. Вот только народ наш тоже не имеет возможности сменить менеджмент...

А.Б.