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Московский листок

Из ФНБ испарилось 750 миллиардов рублей

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 1

бюрократия чиновник
Из ФНБ испарилось 750 миллиардов рублей

Обвал российского фондового рынка в последний месяц, связанный с ситуацией вокруг Украины, привел к резкому сокращению стоимости рублевых активов, в которые вложено более трети средств главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом свидетельствует текущие биржевые данные и статистика за минувший год, опубликованная на сайте Министерства финансов России.

По итогам декабря потери ФНБ составили 320,9 миллиарда рублей. Из них 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций «Сбербанка» и «Аэрофлота». С начала января акции госбанка продолжили падение, до минимума с ноября 2020 года. Таким образом, за последние полтора месяца фонд потерял порядка 750 миллиардов рублей.

***

Мне вот интересно, если активами российских "чеболей" вроде Сбера или "Аэрофлота" управляют их акционеры и советы директоров, то почему нет и не ожидается никакой персональной отвественности руководства этих компаний?

Ну вот, к примеру, Герман Греф проводит загадочные траты Сбера, проводит ребрендинг компании, которая имеет полуторавековую историю, одновременно сокращая персонал и целые отделения - и ничего. Эффективный менеджер. 

"Аэрофлот" превратившийся в дойную корову разных групп влияния еще со времен Березовского, явно ведь не демонстрирует выдающихся успехов. 

И все нормально, все строго по заветам того же Бориса Абрамовича, который и сейчас живее всех живых: приватизируйте не основные фонды, приватизируйте топ-менеджеров!

Но при таком подходе никакого национального благосостояния не повышается, а наоборот. Вот только народ наш тоже не имеет возможности сменить менеджмент...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А че расчирикался, как будто твои были?
ОсломыслЬ написал 19.01.2022 01:03
Может оно тайно пошло на стабилизацию ситуации в Африканском Роге ?
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