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Московский листок

Угроза войны закончится со дня на день

Опубликовано 19.01.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 2

деньги труд
Угроза войны закончится со дня на день

Кстати, российский фондовый рынок основательно рухнул. Инвесторы поверили в реальность войны и санкций и бросились распродавать российские бумаги.

Думаю, что завтра можно будет купить на дне и поймать резкий подъем, потому как на этой неделе публике вероятнее всего дадут возможность выдохнуть и успокоиться, стороны объявят о каких-нибудь предстоящих переговорах и станет ясно, что ничего не случится.

Вернее всё случится, но чуть позже и по другим причинам.

Впрочем, большинства населения всё это абсолютно не касается. Среднестатистический россиянин ни на бирже не торгует, ни про возможную войну ничего не знает. Ему опять-таки предстоит проснуться чуть позже, когда в мире произойдет глобальный экономический обвал, который ждем уже в этом году.

От редакции: Так ведь война дает еще больше возможностей для успешной игры на бирже.

Представьте, вы распускаете слух о ракетно-бомбовом ударе, может, даже ядреном, по Новолипецкому металлургическому комбинату, Лисин сбрасывет акции по цене мусора, вы скупаете, удар не наносится, и вот самый богатый человек России - вы!

Или, к примеру, вы выигрываете тендер на поставку продовольствия одной из армий. Сбиваете цену до неприличия, потому что знаете - армия будет брошена в наступление и понесет огромные потери, причем командующий в доле, потери он гарантирует - и вы дико наживаетесь на поставках, поскольку число потенциальных едоков резко сокращается. Плюс к тому премия от вероятного противника.

Война - это счастливейшее время для настоящего патриота!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пруссачество так и прет !
С.П.Вдиван написал 19.01.2022 00:55
Глубинный кадр должен понять, что на границе ходят тучи, и держать пояс затянутым.
Ну надо же поддерживать дешевизну раб.силы, что привлекает инвестиции из агрессивного зарубежа !
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Ув.Редакция, на какой живодерне вы подобрали эту Валаамову ослицу, которая каждый день изрЫГает
очередное прорицание, написал 19.01.2022 00:39
каждый раз попадая пальцем в небо?
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