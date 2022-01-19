Угроза войны закончится со дня на день

Кстати, российский фондовый рынок основательно рухнул. Инвесторы поверили в реальность войны и санкций и бросились распродавать российские бумаги.

Думаю, что завтра можно будет купить на дне и поймать резкий подъем, потому как на этой неделе публике вероятнее всего дадут возможность выдохнуть и успокоиться, стороны объявят о каких-нибудь предстоящих переговорах и станет ясно, что ничего не случится.

Вернее всё случится, но чуть позже и по другим причинам.

Впрочем, большинства населения всё это абсолютно не касается. Среднестатистический россиянин ни на бирже не торгует, ни про возможную войну ничего не знает. Ему опять-таки предстоит проснуться чуть позже, когда в мире произойдет глобальный экономический обвал, который ждем уже в этом году.

От редакции: Так ведь война дает еще больше возможностей для успешной игры на бирже.

Представьте, вы распускаете слух о ракетно-бомбовом ударе, может, даже ядреном, по Новолипецкому металлургическому комбинату, Лисин сбрасывет акции по цене мусора, вы скупаете, удар не наносится, и вот самый богатый человек России - вы!

Или, к примеру, вы выигрываете тендер на поставку продовольствия одной из армий. Сбиваете цену до неприличия, потому что знаете - армия будет брошена в наступление и понесет огромные потери, причем командующий в доле, потери он гарантирует - и вы дико наживаетесь на поставках, поскольку число потенциальных едоков резко сокращается. Плюс к тому премия от вероятного противника.

Война - это счастливейшее время для настоящего патриота!

А.Б.