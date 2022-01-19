Марк Гальперин, старинный демократ, рассказывает Александру Краснову о том, как он видит происходящее в российской политике.
#революция, #СоциалЗа, #Краснов, #Гальперин, #Форуммск
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Просто на улицу, и то выйти нельзя
Марк Гальперин, старинный демократ, рассказывает Александру Краснову о том, как он видит происходящее в российской политике.
#революция, #СоциалЗа, #Краснов, #Гальперин, #Форуммск
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