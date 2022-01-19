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Московский листок

Просто на улицу, и то выйти нельзя

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 0

Марк Гальперин, старинный демократ, рассказывает Александру Краснову о том, как он видит происходящее в российской политике.

#революция, #СоциалЗа, #Краснов, #Гальперин, #Форуммск



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