Жириновский: "Война - решение всех проблем. Мы будем управлять миром"

Первый же день весенней сессии российского парламента грозит обернуться международным скандалом. В своем выступлении лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал к аннексии территории ряда стран, а также к началу военных действий на европейской территории.

По его словам, у России в развернувшемся противостоянии с Западом есть «великий шанс» остаться единственной сверхдержавой. «Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада», - заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что изменить ситуацию кардинально можно только предъявив США и НАТО ультиматум.

«Надо потребовать полного роспуска НАТО как военно-политического блока, полностью убрать с любой европейской страны иностранные войска… Ядерное оружие, кроме России, должно быть уничтожено на европейской континенте. Все санкции должны быть отменены разом, а не по кусочку. У России должны быть западные границы такие же, как у СССР на 1 января 1990 года — только так, если нарастает вопрос», — сказал депутат.

При этом он отметил, что противник, очевидно, на это не согласится.

«Естественно, они это выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области — без этого нам не добиться успеха. Нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать, великий шанс — это то оружие, которое есть пока только у нас, поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать», — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский убежден, что Запад «испугается и отступит».

«Они боятся большой войны, потому что они никогда не воевали: американская армия никогда не шла в наступление, они не брали Берлин, а французы были разбиты еще при Наполеоне, немцы при Гитлере — некому воевать», — аргументировал свою позицию Жириновский.

«Я вас уверяю — дрогнут! Но нужно жёстко объяснить им один на один в кабинете с Байденом, остальных никого не нужно ставить в известность. И Байден даст приказ отступать. Поэтому шанс великий! У вас должно быть хорошее настроение. Если наши руководители наконец примут правильное решение — это решение всех проблем. Мы будем управлять миром. За победу России в новой войне!» - заявил Жириновский.

Только что я призывал главу СКР и генпрокурора отреагировать на высказывания члена Центрального политсовет «Единой России» касательно Статьи 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», как появился лидер ЛДПР, которому в свете этой статьи тоже надо уделить толику внимания…

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести ядерный удар по США

Но похоже, органы больше ловят студентов в Телеграме, чем влиятельных деятелей, действительно способных развязать войну.

Анатолий Баранов