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Московский листок

Жириновский: "Война - решение всех проблем. Мы будем управлять миром"

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 3

лдпр жириновский
Жириновский: "Война - решение всех проблем. Мы будем управлять миром"

Первый же день весенней сессии российского парламента грозит обернуться международным скандалом. В своем выступлении лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал к аннексии территории ряда стран, а также к началу военных действий на европейской территории.

По его словам, у России в развернувшемся противостоянии с Западом есть «великий шанс» остаться единственной сверхдержавой. «Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада», - заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что изменить ситуацию кардинально можно только предъявив США и НАТО ультиматум.

«Надо потребовать полного роспуска НАТО как военно-политического блока, полностью убрать с любой европейской страны иностранные войска… Ядерное оружие, кроме России, должно быть уничтожено на европейской континенте. Все санкции должны быть отменены разом, а не по кусочку. У России должны быть западные границы такие же, как у СССР на 1 января 1990 года — только так, если нарастает вопрос», — сказал депутат.

При этом он отметил, что противник, очевидно, на это не согласится.

«Естественно, они это выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области — без этого нам не добиться успеха. Нам нужно кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. Сейчас мы можем это сделать, великий шанс — это то оружие, которое есть пока только у нас, поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать», — заявил лидер ЛДПР.

Жириновский убежден, что Запад «испугается и отступит».

 «Они боятся большой войны, потому что они никогда не воевали: американская армия никогда не шла в наступление, они не брали Берлин, а французы были разбиты еще при Наполеоне, немцы при Гитлере — некому воевать», — аргументировал свою позицию Жириновский.

«Я вас уверяю — дрогнут! Но нужно жёстко объяснить им один на один в кабинете с Байденом, остальных никого не нужно ставить в известность. И Байден даст приказ отступать. Поэтому шанс великий! У вас должно быть хорошее настроение. Если наши руководители наконец примут правильное решение — это решение всех проблем. Мы будем управлять миром. За победу России в новой войне!» - заявил Жириновский.

Только что я призывал главу СКР и генпрокурора отреагировать на высказывания члена Центрального политсовет «Единой России» касательно Статьи 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», как появился лидер ЛДПР, которому в свете этой статьи тоже надо уделить толику внимания…

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров предложил нанести ядерный удар по США

Но похоже, органы больше ловят студентов в Телеграме, чем влиятельных деятелей, действительно способных развязать войну.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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Анатолий, а Жириновский прав.
vVpP написал 19.01.2022 11:45
Трамп приставал к КНДР, но когда Ким без обиняков заявил "Мы уничтожим США" от них отстали. США не решились на войну в 1946-1960, когда имели полное ядерное преимущество и могли безнаказанно уничтожить СССР. Но они элементарно боялись - сначала - а вдруг СССР захватит Европу, потом боялись, что какую-то бомбу СССР все же сможет сбросить на Вашингтон. В Карибском кризисе Хрущев победил, США убрали ракеты из Турции и Италии. Хрущев поставил вопрос ребром и подкрепил несколькими ракетами на Кубе- и они сдались. В США даже отключение электричества оборачивается погромами и грабежами, а что будет, если... Поэтому США пойдут на любые уступки, тем более, что требование безопасности РФ справедливо и они не могут это не понимать. Россию загнали в угол. Дальше отступать некуда. При все экономической слабости России наши ракеты при любом раскладе уничтожат США как государство, также и с Европой. Все это понимают. Байден сейчас просто блефует, надеясь как всегда заставить Россию отступать дальше. Все зависит теперь от "элиты" РФ. Которая, к сожалению, гнилая и предпочтет, скорее всего, сдать страну.
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(без названия)
Длолдолд написал 19.01.2022 11:42
Хочешь уничтожить что-либо, доведи это нечто до абсурда.
сын юриста стараеццо изо всех сил
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(без названия)
стоик7949 написал 19.01.2022 11:16
жид Жирик = жиденок Гебельс?
московские сионисты = гитлеровские сионисты = американские сионисты?
миллионы убитых славян = миллионы убитых немцев = миллионы убитых честных наивных людей?
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