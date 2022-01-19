Назарбаев жив и все это время сидел тихо

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с официальным обращением, оно опубликовано на его YouTube-канале.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что Токаев обладает «всей полнотой власти», а в элите Казахстана «нет никакого конфликта или противостояния». «Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал Назарбаев.

Ну да, а все руководство КНБ под арестом – это «происки»…

Судя по всему, в обмен на власть и практически всю собственность Назарбаев останется первым президентом, основателем государственности и почетным пенсионером.

Соответственно, по существу ничего в Казахстане не изменится – ведь преступления режима становятся «священной историей».

А.Б.