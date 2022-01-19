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Московский листок

Сначала скифы, потом призывы к войне

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Сначала скифы, потом призывы к войне

Следственный комитет начал проверку из-за хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма.

Коллекция имеет особую культурную ценность, поэтому следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения.

Речь идет о примерно двух тысячах экспонатов из четырех крымских музеев, которые в феврале 2014 года отправили на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения полуострова с Россией права на коллекцию заявил Киев. Тогда Университет Амстердама — куратор музея — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Представители Крыма обжаловали это, и в 2019-м суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.

В октябре 2021-го апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом подчеркивалось, что вопрос о принадлежности коллекции не рассматривался — только о передаче. А на финал золото так и зависло в стране каналов и марихуаны.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах этого дела.

Ну, понятно, скифы… До призывов к войне со стороны официальных лиц руки пока не доходят.

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А.Б.



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