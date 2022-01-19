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Московский листок

Чистый отток капитала из России за год увеличился на 42%

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 1

деньги труд
Чистый отток капитала из России за год увеличился на 42%

Отток капитала из России в 2021 году вырос до $72 млрд с $50,4 млрд годом ранее. Рост составил 42%, сообщили в ЦБ РФ.

По данным регулятора, чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее.

Денежный отток проходил при «практически нейтральном влиянии» операций банков, отметили в Центробанке. Определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами в основном в форме прямых инвестиций.

Как указали в Банке России, существенный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций.

В общем, российские деньги инвестируются вне страны, такая вот у нас экономическая политика…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждодлодолб написал 19.01.2022 11:45
это не у нас, это у вас, - зона еврейской оккупации, хле
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