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Московский листок

В 2021 году россияне потратили на покупку препаратов для лечения коронавируса свыше 64 млрд рублей

Опубликовано 19.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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9 Власти Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания



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В 2021 году россияне потратили на покупку препаратов для лечения коронавируса свыше 64 млрд рублей
В 2021 году россияне потратили на покупку препарат...
19.01.2022
Просто на улицу, и то выйти нельзя
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Назарбаев жив и все это время сидел тихо (4)
Жириновский: "Война - решение всех проблем. Мы будем управлять миром" (17)
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