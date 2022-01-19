Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Назарбаев жив и все это время сидел тихо https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В 2021 году россияне потратили на покупку препаратов для лечения коронавируса свыше 64 млрд рублей
3 Жириновский: «Война – решение всех проблем. Мы будем управлять миром» https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Следственный комитет начал проверку из-за хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Из ФНБ испарилось 750 миллиардов рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Чистый отток капитала из России за год увеличился на 42% https://forum-msk.org/material/news/1...
7 «Вымпелком» намерен в ближайшее время поднять цены на архивные тарифные планы
8 «Я не знала, что это происходит. Школа не может быть целью для обстрелов»
9 Власти Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания
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