Слабоумие судей как довод

Принято решение в медицинских опытах вместо крыс использовать юристов по трём причинам: их больше, чем крыс; их не жалко; в опытах они соглашаются делать то, что крысам не позволяет делать совесть.

Американский анекдот

Сегодня в России такой разгул беззакония, что гражданин, хорошо помнящий СССР, такой разгул и в страшном сне представить себе не мог. Впрочем, судя по всему, разгул беззакония происходит во всём мире и вызван этот разгул безусловным оглуплением народных масс – они по своей умственной лени боятся столкнуться с юриспруденцией, считая её чем-то страшно заумным и непонятным. Соответственно и от юристов не требуется понимать, что они делают, и в деле справедливости (а юстиция - это по-латыни «справедливость») установились дебильно-фашистские порядки.

Дебильно-фашистские порядки – это ситуация, когда порядки фашистские, то есть игнорирующие потребности и желание народа, но вводят эти порядки не умные – не Гитлер с Муссолини, - а реально тупые фашисты. Это ситуация, когда ленивые идиоты в законодателях, принимают откровенно-фашистские законы – попирающие Конституцию и здравый смысл, - а тупые дебилы в судах и правоохранительных органах доводят идиотизм законодателей до запредельной степени.

Я уже теряюсь – граждане, ау!

Ну, насколько трудно понять, что если вас или кого-то иного обвинили в совершении преступления, то преступление реально кто-то совершил – или вы, или те, кто вас обвинил? И это не громкие слова - если вы невиновны, то тогда преступники те, кто вас задержал, обвинил, приговорил к наказанию. Они являются преступниками и наказываются заключением от 3 до 10 лет по статьям Уголовного кодекса.

«Статья 299 УК РФ. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела

Статья 301 УК РФ. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей

Статья 305 УК РФ. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».

Это я написал «в общем», но ведь и конкретно от старых советских времён в уголовном законе остались статьи, защищающие и конкретные наши, граждан, права, и вводящие наказание для преступников «правоохранителей». Я вот часто привожу этот пример, но он и сейчас к месту.

Наше право мирно собираться установлено статьёй 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Согласно статьи 18 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

И исходя из этого положения никакого «санкционирования» мирных собраний гражданам России не требуется - не требуется запрашивать чьё-либо разрешение на то, чтобы собираться в общественных местах в любых количествах, при условии, что они это делают мирно и без оружия.

Так вот, это наше право на митинги и шествия защищено статьёй 149 даже нынешнего УК РФ - это с её помощью суды правосудием обязаны обеспечивать наше право на собрания:

«Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, – …лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

То есть УГОЛОВНЫМИ преступниками ещё и по статье 149 УК РФ являются твари, которые не дают проводить мирные митинги, арестовывают участников митингов и шествий, и осуждают их.

И вот читаем: «Управление МВД по Петербургу подало к бывшей главе местного штаба Навального Ирине Фатьяновой иск на 3 млн 931 тысячу рублей за РАБОТУ на январских митингах. В заявлении указывается, что сотрудников МВД привлекли к сверхурочной РАБОТЕ, во время проведения несогласованных акций протеста, в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января 2021 года. Полиция считает Фатьянову организатором этих акций в Петербурге и требует, чтобы она оплатила РАБОТУ полиции почти 4 млн рублей».

Я уж не говорю, что эти работники МВД – это преступники по статьям 149 и 301 УК РФ, но ведь не Фатьянова выводила сотрудников МВД на работу – не её приказы исполняли бедные работники МВД, вынужденные трудиться сверхурочно, - это начальники вывели свои банды, и вывели не для работы, а для совершения преступления запрещённого статьями 149 и 301. При чём тут Фатьянова? Ведь не сами менты и депутаты, а именно эти фатьяновы оплачивают ментам их как бы законные доходы, так ещё и надо оплатить их преступление?

Представьте, что вы наняли кого-то ремонтировать квартиру, а он вместо ремонта вас обворовал, да ещё и потребовал дополнительно сумму за то, что он вас обворовывал, поскольку он обворовывал вас сверхурочно! Как вообще такое будет выглядеть?

Понятно, что в России нет судей и каждая сволочь может наглеть и совершать преступления против народа как хочет, но ведь есть же ещё и здравый смысл, присущий психически здоровым людям. Вы понимаете, что тех типов в МВД, кто подготовил и подписал этот иск против Фатьяновой, надо отправить на психиатрическую экспертизу? Что их слабоумие «зашкаливает»?

Мои советы до сторонников Навального не доходят или они их понять не способны, но этой Фатьяновой при рассмотрении дела, надо подать встречный иск к МВД о направлении по указанным мною обстоятельствам всех в МВД, кто подготовил и подписал этот иск против неё, на судебно-психиатрическую экспертизу, ввиду их явной умственной несостоятельности.

По сути речь идёт о бессовестности, но бессовестность – это всего лишь ваша оценка, а слабоумие – это довод.

А если судья примет решение в пользу МВД (а настоящих судей в России нет), то писать апелляцию о психическом расстройстве и умственной неполноценности уже судьи.

При рассмотрении моего последнего уголовного дела я в апелляционных жалобах постоянно указывал, что судьи слабоумны, скажем: «Причем, смысл этого слабоумного судебного идиотизма совершенно не понятен, поскольку вынести заведомо неправосудное постановление судье Похилько в Хамовническом суде не могли помешать и сто адвокатов – судья Похилько доводы стороны защиты просто не принимал во внимание», - или: «Наш случай яркий пример даже не осмысленного преступления против правосудия, а вопиющего слабоумия следователей, прокуроров и судей». Я, понятное дело, в отсутствие настоящих судей ничего особо не добился, но, возможно, и потому, что не догадался потребовать послать судей на экспертизу и заявлять им отвод ввиду их слабоумия.

Могу только сказать, что судьи достаточно больно воспринимают разглашение тайны о своём слабоумии, и в качестве примера приведу судью Коновалову из города Чайковский. Она затянула гражданское дело по иску гражданина Новосёлова, тот написал частную жалобу в Пермский суд, а в жалобе пояснил, что поведение Коноваловой не может быть объяснено её слабоумием. То есть, считал её умной. И суд жалобу удовлетворил, но судья Коновалова потребовала возбудить уголовное дело об оскорблении суда. Дело возбудили, обыски у Новосёлова произвели, а когда эту судью на суде над Новосёловым попросили подтвердить, что она то, что её не считают слабоумной, действительно считает своим оскорблением, она подтвердила – да, для неё это оскорбление! https://www.youtube.com/watch?v=zlagz9_4zjg

И когда изумлённый таким поворотом дела судья вернул уголовное дело против Новосёлова за оскорбление судьи на доследование, то следователь, не зная, как окончить дело по заявлению идиотки-судьи, отправил на психиатрическую экспертизу… Вы правильно поняли – Новосёлова. Это уже не правоохранители – это сборище каких-то бессовестных дебилов, хором уверенных, что сомнения в слабоумии суда – это оскорбление суда! Дебилы не понимают, как это выглядит в глазах нормальных граждан! И у самого Новосёлова были основания для заявления отвода следователя ввиду его слабоумия. Нет, чуда не было, и Новосёлова всё-таки осудили, за оскорбительную мысль о том, что судья в России может и не быть слабоумным, правда освободили от наказания за истечением срока давности.

Судом установили – в России судья не может не быть слабоумным!

Люди боятся судей – а вдруг судья обидится и жестоко накажет по основному приговору или решению, или поступит, как с Новосёловым? Поймите, бояться надо людей, которые могут обидеться, а судьи в России в подавляющей массе не люди, – это тупые холуи. И какие бы доказательства своей правоты вы ни употребляли – они их и не поймут. Ввиду полной безнаказанности за вынесение заведомо неправосудных актов, у судей нет необходимости слушать и учитывать доводы защиты. Поэтому понравитесь вы судье или не понравитесь, - это не имеет никакого значения.

Вы можете быть и бессильны изменить ситуацию в данном суде, и преступник в занимающий место судьи все равно вас преступно осудит, но если вы будете понимать, что происходит, то он осудит вас как человека, а не как барана, тупо идущего на скотобойню. Понимаю, что не так уж много людей ценит в себе человека, а не удовлетворяются ролью барана, но это же не значит, что я не могу обратиться к людям?

Недавно я написал об Алексее Суханове, которого по статье, предусматривающей от 10 до 15 лет лишения свободы, обвиняют в том, что он законно имеющийся у него, как у охотника, порох, передал другому охотнику. И вот дело Алексея Суханова привело к мысли о необходимости обсуждения вопроса, что такое преступление? Поскольку без понимания этого, у множества попавших в суд нет понимания того, кто является преступником – подсудимый или судья.

Итак, статья 14 Уголовного кодекса РФ даёт понятие того, что в России считается преступлением – за что может быть назначено наказание.

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Заметьте и осознайте – это не просто какое-то деяние, даже звучащее страшно, скажем, «убийство». Даже если вы такое деяние – то же убийство - и совершили, то чтобы быть преступлением, это деяние должно сопровождаться двумя условиями – вы должны были иметь умысел совершить именно его, и оно должно быть опасным для общества.

И если вас осудили без учёта этих обстоятельств (а вы или ваш адвокат указали судье на них), то тогда судья виновно совершит общественно-опасное деяние, запрещённое статьёй 305 этого же Уголовного кодекса «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта».

Ну, к примеру, какую общественную опасность представляла борьба Навального с коррупцией? Кто тут преступники – Навальный и его штабы – или прокуроры и судьи? Чьи деяния опасны для общества?

Но уже давно у нас в законодатели полезли не просто мерзавцы, но и дебилы, не способные понять, что написано в Основном законе – в Конституции РФ. Вот смотрите, статья 29 Конституции:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

Как видите, в России говорить можно что угодно и как угодно, и иметь какие угодно убеждения – это для общества НЕ ОПАСНО. Так установила высшая власть в России – народ. А что опасно, что запрещено? Запрещено ЗАТЫКАТЬ ГРАЖДАНИНУ РОТ. И ещё запрещены АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА с определёнными и строго оговоренными целями.

А теперь посмотрите Уголовный кодекс - статьи о терроризме и экстремизме. В них нет запрета общественно опасных агитации и пропаганды – в них этих слов вообще нет! В этих статьях запрещено то, что не является общественно опасным – мнения и убеждения и даже просто мысли и слова. И это сделали вот те 450 мерзавцев, которых избирают в Думу. Но я, общаясь с некоторыми из них и слушая, что они говорят, вынес глубокое убеждение, что они залезли в Думу как мерзавцы, ленясь даже попробовать понять то, что написано в Конституции, а уж преступные законы они принимают исключительно ввиду своей дебильности. И передают они эти законы такими же подлым и слабоумным лицам, считающимися у нас судьями.

Ладно. Что в сухом остатке? В сухом остатке мысль, которая могла бы меня посетить и ранее, - в лапах фашистского «правосудия», осуществляемого теми, кто не имеет на это права, надо использовать довод «слабоумные» для отвода лиц, нагло попирающих Конституцию. Почему нет?

Понимаете, вероятность того, что это поможет, крайне мала! Крайне! Этим мерзавцам если приказывают, то они исполнят, что угодно – мать родную зарежут, - и на ваши обвинения просто промолчат. Но вы поставите их перед альтернативой – признавать свои преступления против Конституции осмысленными - они не смогут, и тогда характеристика «слабоумный» становится правдой в глазах всех, кто об этом будет знать.

Люди боятся давать характеристику «слабоумный», поскольку ожидают в ответ «А ты, кто??». Но в данном случае вы даёте эту характеристику с доказательствами этого утверждения, скажем: «Судья, ввиду бросающегося в глаза слабоумия, не рассмотрел доводы защиты». Заявить, что вы судью оскорбили? Но он же действительно не рассмотрел! В чём оскорбление? Это вариант объяснения того, почему не рассмотрел. Альтернатива – потому, что подлец. Или бессовестный преступник.

Это объяснение лучше?