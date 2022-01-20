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Московский листок

КПРФ официально призвала признать республики Донбасса

Опубликовано 20.01.2022 в разделе комментариев 1

днр лнр дума
КПРФ официально призвала признать республики Донбасса

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Они объясняют это тем, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, однако это не значит, что тему не нужно обсуждать.

В Кремле "не видели" проекта обращения депутатов к президенту Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не знаем (о проекте обращения)", – сказал Песков.

***

Что касается Пескова, то на его реплику может быть только один ответ - разуй глаза и посмотри!

Пресс-секретарь президента, который "не знает", о чем пишет вся пресса - это что-то, конечно. Мог бы еще ответить, что не умеет читать, поэтому ничего не знает.

Затулин, конечно, не Песков, чуть-чуть иной квалификации товарищ, поэтому ссылаеться на минские соглашения, которые-де не дают России возможности признать ДНР и ЛНР.

Ну так плюньте на эти соглашения! Украина вот плюет регулярно, наш плевок будет пятнадцатый, даже не заметно...

А признание донбасских республик было бы реально сильным ответом на нагнетание ситуации вокруг войны с Украиной - мы, мол, не войны хотим, а мира, и признание республик - это гарантия мира на Донбассе.

Докладывавший проект депутат Коломейцев так и сказал: законопроект о независимости ЛНР и ДНР "положит конец мучениям мирного населения, которое ежедневно страдает от обстрелов".

Правда, потом зачем-то добавил, что проект о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик независимыми является продолжением поэтапного возвращения исторических территорий России.

Это зачем? Чтоб как с Крымом, провести референдум "на коленке" и включить в состав РФ?

Ну тогда и правда придется воевать с НАТО...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
дог написал 20.01.2022 03:02
Кремль на признание республик Донбасса никогда не пойдет.... Заокеанские хозяева не одобрят этот шаг колониальной администрации РФ.......
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