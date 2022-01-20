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Московский листок

Курский депутат рассказал о вылечившихся самогоном ковид-пациентах

Опубликовано 20.01.2022 в разделе комментариев 0

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Курский депутат рассказал о вылечившихся самогоном ковид-пациентах

Депутат курской облдумы от КПРФ Николай Карцев заявил, что лично способствовал выздоровлению от коронавируса нескольких человек. По его словам, победить инфекцию им помог продуктовый набор, в состав которого входили чеснок, хрен и самогон, пишут «Курские известия».

- 1 января это было. Я принёс лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку мёда, хрен ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели, — сказал депутат.

Он уточнил, что речь идёт о событиях, имевших место в самом начале 2021 года. Тогда депутат навещал в больнице заразившуюся коронавирусом родственницу.

А потом был день ВДВ, подошла ко мне женщина, незнакомая. Говорит: «Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели!» — добавил Карцев.

Карцев также отметил, что сам коронавирусом не болел и не прививался. По его мнению, сохранить здоровье ему помогает молитва «Отче наш».

К сожалению, эффективность исследования депутата Карцева весьма затруднительна: трудно вычленить, что помогло – самогон или «Отце наш»? Или и вовсе чеснок с хреном…

Хотя мог иметь место и сочетанный эффект самогона и иисусовой молитвы. 

Полагаю, курским коммунистам следует продолжить исследования, включив туда другие алкогольные напитки, а также богородичную молитву и молитву мытаря. Сравнительный эффект может далеко продвинуть медицинскую науку.

А.Б.



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