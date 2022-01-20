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Московский листок

Однушка для топ-менеджера

Опубликовано 20.01.2022 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Однушка для топ-менеджера

Для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц, без учета расходов на домохозяйство и прочего.

Заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов в свою очередь пояснил, что на домохозяйство надо в среднем закладывать 25-30 тысяч рублей в месяц – по условиям Москвы это, конечно, жизнь впроголодь.

По словам главного эксперта аналитического центра "Циан" Виктории Кирюхиной, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на середину января составляет 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей на вторичном.

Цыганов, ссылаясь на данные Росстата, уточнил, что средний заработок в Москве и Московской области колеблется в районе 90-100 тысяч рублей, а если исключить вакансии топ-менеджеров крупных компаний — то в пределах 65-70 тысяч рублей.

То есть покупка даже самой скромной квартиры в Москве доступна только топ-менеджерам компаний.

Для рядового гражданина никак. Но ведь покупают. И я представляю себе, какой ценой это дается…

А.Б.



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