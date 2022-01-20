Фонд соцстрахования России за 3 года потратил на рекламу в СМИ почти полмиллиарда рублей

Фонд социального страхования России потратил не менее 447 млн рублей на рекламу в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах» за последние три года. На соответствующие закупки обратил внимание Znak.com.

Из размещенных на сайте «Госзакупки» тендеров следует, что главным информационным партнером Фонда стал ИД «Комсомольская правда» — в 2022 году за «проведение комплекса информационно-разъяснительных мероприятий» об услугах Фонда издательский дом получит как минимум 115 млн рублей. А за два последних года КП получила за информационную поддержку не менее 236,8 млн рублей.

В рамках задания исполнитель должен размещать тематические материалы на «сайте федерального издания с аудиторией не менее 49 млн уникальных пользователей в месяц, с учетом посетителей региональных поддоменов». «Комсомолка» как раз подходит под это описание.

Также из контракта следует, что исполнитель заказа, помимо спецпроектов, тематических видео и публикаций в соцсетях, должен опубликовать не менее 96 согласованных с заказчиком материалов на сайте и в газете.

Поиск по сайту «Комсомольской правды» показывает, что в 2021 году на сайте было опубликовано не менее 70 текстов о Фонде социального страхования. Пометок о том, что это рекламные или партнерские тексты на сайте нет, при том что содержание как минимум большей части текстов было согласовано с Фондом.

Давайте скажем прямо – фактически государственные структуры таким образом поддерживают лояльные власти издания, которые без такой подпитки приход с расходом не сведут.

Эффективность воздействия на читателя позитивных статей, скажем, о том же Фонде социального страхования, видимо, невелика. Да они, строго говоря, ему и ни к чему. Я даже затрудняюсь сказать, как можно оценить эффективность подобных публикаций.

Но газетам, катастрофически теряющим читателей и доходы, это очень удобно… Ну и как конкурировать с газетой, получающей из казны сотни миллионов рублей?

Я уже не говорю о такой малопристойной вещи, как "согласование с заказчиком" статьи в газете - по сути, чистой "заказухи". Публично и с указанием цены.

А.Б.