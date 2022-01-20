В России в 2021 году зарегистрировали более 18,5 тысячи преступлений, связанных со взяточничеством. Это на 27,8% больше, чем годом ранее, следует из отчета МВД РФ о состоянии преступности в стране за январь – декабрь 2021 года.

Всего за прошлый год зарегистрировано более 35 тысяч коррупционных преступлений, это на 13,8% больше, чем в 2020 году.

Всего количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 1,9%, преступность в стране снижается, отчитались в ведомстве.

"Отмечается сокращение числа противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство – на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 10,6%, разбоев – на 16%, грабежей – на 18,1%, краж – на 2,4%", – заявили в МВД.

Убийцы и грабители переквалифицировались в казнокрадов.

А.Б.