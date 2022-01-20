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Московский листок

Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Опубликовано 20.01.2022 в разделе комментариев 0

поклонская мид
Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, которую президент России Владимир Путин в октябре прошлого года назначил послом в африканской республике Кабо-Верде, не вступит в должность по личным обстоятельствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму Поклонскую.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», ― сказала Поклонская.

В МИД России подтвердили, что планы по вступлению Поклонской в должность посла изменились по личным обстоятельствам. Конкретные причины не называются.

В октябре Владимир Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Поклонская сообщала, что прошла курсы дипломатической академии, стажировку в МИД и написала магистерскую диссертацию.

И вот этот отказ от должности… Поклонская, конечно, человек своеобразный, но не настолько. Правила номенклатурной игры ей прекрасно известны.

МИД Украины после назначения Поклонской обратился к властям Кабо-Верде по поводу ее «преступной деятельности». В ведомстве отметили, что она разыскивается по обвинению в госизмене против Украины, а также находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Был зафиксирован и факт проникновения к ней в жилище украинского гражданина.

Так что верней всего, что в АП посчитали это назначение слишком рискованным. Хотя случись что с послом России, повод для объявления войны был бы железобетонный.

В общем, африканская послица из крымского прокурора не получилась. А мы уж все обзавидовались…

А.Б.



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