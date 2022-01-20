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Московский листок

Почти половина россиян берут кредиты чтобы рассчитаться с долгами

Опубликовано 20.01.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
карманник написал 20.01.2022 23:10
вначале берут в банках, потом чтоб их закрыть идут в МФО или https://carmoney.ru/dengi-pod-zalog-pts а дальше вообще под бешенные проценты, и загоняют себя в кредитную яму.
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Почти половина россиян берут кредиты чтобы рассчитаться с долгами
Почти половина россиян берут кредиты чтобы рассчит...
20.01.2022
Просто на улицу, и то выйти нельзя
Просто на улицу, и то выйти нельзя
19.01.2022
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