Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 КПРФ официально призвала признать республики Донбасса https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Только за 9 месяцев 2021 года семьи мигрантов в Обнинске получили пособия на 170 млн рублей

4 Замглавы Минтранса Токарева задержали, в ведомстве проходят выемки документов

5 В России за 2021 год почти на треть увеличилось количество преступлений, связанных со взятками https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Почти половина россиян берут кредиты чтобы рассчитаться с долгами

7 Фонд соцстрахования России за 3 года потратил на рекламу в СМИ почти полмиллиарда рублей

8 Для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц,

9 Неизвестная ДНР: крупный частный зоопарк находится в селе Придорожное