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Московский листок

Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения

Опубликовано 21.01.2022 в разделе комментариев 2

газпром миллер
Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Звание присвоено с формулировкой «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». 31 января Миллер будет праздновать 60-летие.

Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года. В начале 1990-х он работал в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга, председателем которого был Владимир Путин.

В 2016 году Миллер получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. «Ведомости» отмечали, что глава «Газпрома» стал первым бизнесменом в истории, получившим эту награду.

***

Дело не в том, что ко дню рождения человеку присваивают высокую награду - в другой ситуации мог быть и приговор. Проблема в том, что государством овладела сплоченная группа лиц, которые вполне искренне считают, что это - по заслугам, и Россия действительно должна принадлежать им вся без остатка. И они с этой несчастной Россией вольны делать все, что им заблагорассудится.

На этом фоне звезда героя или высший орден - просто мелочь, пустяк.

Ну правда, за что?

Миллер не создавал Газпром - эта честь принадлежит Черномырдину и отчасти Вяхиреву. Миллер не реформировал газпром. Он просто им управляет от лица государства.

Официальная зарплата Миллера в Газпроме, по сообщениям СМИ, около 27 миллионов долларов в год. Еще примерно столько же в советах директоров дочерних компаний, например, 2 миллиона в Газпромбанке. То есть только "по-белому" полсотни миллионов долларов в год. Еще раз напомню - он не владелец, он государственный управляющий государственной компании.

21 во главе такой компании - это аккурат миллиард долларов. То есть можно стать легальным миллиардером на государственной должности, получая зарплату. А говорят у нас зарплаты низкие...

Логично. В советское время валовый продукт считался в щтуках - тысяч тонн стали, кубометров леса, тонн угля... Тот, кто добывал, скажем, необычайно много угля, как Стаханов, получал звание Героя социалистического труда.

Но в наступлением рыночных времен вал стали считать в рублях или долларах - валовый внутренний продукт. И вполне логично, что Ге6роем труда стал тот, кто добыл больше всех денег. Миллиардер - Герой труда.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2213 написал 21.01.2022 03:15
Вообще-то российскую отрасль газодобычи,создавали даже не черномырдин и вяхирев,и уж,конечно,ни разу не миллер.Однако,г-н миллер,входит в самый ближний круг,лично знаком с гарантом еще по питеру,а значит,человек-"достойный во всех отношениях".В чем именно заключаются его "геройские трудовые подвиги",конечно-не очень понятно,но,с другой стороны,так же было непонятно,за что начальник шубохранилища г-н якунин получил андрея первозванного,а,г-н кириенко (в миру-киндерсюрприз),оказался,аж цельным "героем россии".То есть,героизм,в сегодняшней россии,дело-абсолютно темное,свет на которое может пролить только лишь "указ бессменного гаранта",которому,безусловно виднее,кто и зачем нужен-лично ему.
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(без названия)
кт написал 21.01.2022 03:03
Всем этим путинским наградам-побрякушкам грош цена....
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