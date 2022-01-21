Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Звание присвоено с формулировкой «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». 31 января Миллер будет праздновать 60-летие.

Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года. В начале 1990-х он работал в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга, председателем которого был Владимир Путин.

В 2016 году Миллер получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. «Ведомости» отмечали, что глава «Газпрома» стал первым бизнесменом в истории, получившим эту награду.

***

Дело не в том, что ко дню рождения человеку присваивают высокую награду - в другой ситуации мог быть и приговор. Проблема в том, что государством овладела сплоченная группа лиц, которые вполне искренне считают, что это - по заслугам, и Россия действительно должна принадлежать им вся без остатка. И они с этой несчастной Россией вольны делать все, что им заблагорассудится.

На этом фоне звезда героя или высший орден - просто мелочь, пустяк.

Ну правда, за что?

Миллер не создавал Газпром - эта честь принадлежит Черномырдину и отчасти Вяхиреву. Миллер не реформировал газпром. Он просто им управляет от лица государства.

Официальная зарплата Миллера в Газпроме, по сообщениям СМИ, около 27 миллионов долларов в год. Еще примерно столько же в советах директоров дочерних компаний, например, 2 миллиона в Газпромбанке. То есть только "по-белому" полсотни миллионов долларов в год. Еще раз напомню - он не владелец, он государственный управляющий государственной компании.

21 во главе такой компании - это аккурат миллиард долларов. То есть можно стать легальным миллиардером на государственной должности, получая зарплату. А говорят у нас зарплаты низкие...

Логично. В советское время валовый продукт считался в щтуках - тысяч тонн стали, кубометров леса, тонн угля... Тот, кто добывал, скажем, необычайно много угля, как Стаханов, получал звание Героя социалистического труда.

Но в наступлением рыночных времен вал стали считать в рублях или долларах - валовый внутренний продукт. И вполне логично, что Ге6роем труда стал тот, кто добыл больше всех денег. Миллиардер - Герой труда.

А.Б.