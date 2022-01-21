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Московский листок

Убить дракона, но не насмерть

Опубликовано 21.01.2022 автором Сергей Марков в разделе комментариев 1

украина война крым киев
Убить дракона, но не насмерть

Байден допустил "маленькое вторжение" России в братскую несчастную страну. За которое не будет серьезных санкций. И предостерег Путина против "большого вторжения ", за которое США обрушат на Россию очень сильные санкции.

Minor Incursion contra Major Invasion. Добавим для любителей английского политического языка.

Под Маленьким Вторжением понимается видимо, признание Россией ДНР и ЛНР и вхождение туда российских войск по модели Абхазии и Южной Осетии.

Под Большим Вторжением имеется ввиду ввод войск либо на всю территорию братской несчастной страны либо в Южные и Восточные пророссийские регионы.

Это вызвало просто шок в Киеве. Специально выступил Зеленский и осмелился возразить Байдену, заметив, что никакое вторжение российских войск не допустимо. Из Вашингтона Псаки успокоила Зеленского, заявив, что, конечно, любое пересечение границы российскими войсками не допустимо.

Но все поняли главное - в принципе, Вашингтон не сильно будет возражать, если Россия признает ДНР и ЛНР и введет туда войска уже официально. И эти войска прекратят силой еженощные обстрелы Донбасса.

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Но Вашингтон будет категорически против ввода войск в большое количество регионов подконтрольной страны.

Так формируется еще один вариант компромисса между Россией и США. Конфликт будет между Россией и США в любом случае, но Вашингтон хочет, чтобы этот конфликт был более менее управляемым. Это отвечает тем концепциям "внешнеполитического реализма", в которых привык за несколько десятилетий работать нынешний президент США Байден и в рамках которых он привык мыслить. Взять развитие конфликта под контроль, - вот что пытается сделать Байден. Разумно.

От редакции: Сергей Марков, конечно, относится к категории "кремлевских пропагандистов", но показывает, что позиция кремля может быть и такой, что вполне сойдет для общего употребления - если повезет, и на дежурстве окажется та голова дракона, которая отвечает за человеческое отношение к реальности.

Жириновский: "Война - решение всех проблем. Мы будем управлять миром"

Но есть одна проблема. Даже две.

Первая - никогда не угадаешь, какая из голов дракона сегодня на дежурстве.

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Вторая - всегда есть риск, что противоположная сторона поступит тоже нелогично, не так, как планировалось. Там ведь тоже имеется некоторая "многоголовость". 

Вот вы решили, что договорились, признали ДНР и ЛНР, а "другая голова" Байдена вам и говорит - нет, войска вводить нельзя. И у вас дилемма - не вводить, но тогда все, в том числе и на Донбассе, будут говорить: что толку от этого признания, если все равно обстреливают и убивают? Либо все равно вводить войска, но тогда вас ждет "маленькая война", как в 2014-м, и все говорят - что толку от этого признания, если стало еще хуже?

А главное, что история с Донбассом не консолидирует нацию вокруг режима, как в 2014-м, а наоборот, вызавает раздражение и недовольство по обе стороны границы. Вот что ни делай, даже если вообще не делать ничего, а раздражение и недовольство в полный рост!

Но ведь сами, все сами и своими руками... Говорили же, не влезайте в задницу с головой - так нет, влезли. А через некоторое время обнаружили, что хороших решений нет. Просто нет никаких.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7949 написал 21.01.2022 10:53
сколько триллионов долларов высосали Сраиль и другие жиды из России через сионистов-олигархов?
сейчас полумертвую Россию хотят либо добить окончательно, либо ввести в кому - и режим карлика усердно это делает?
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