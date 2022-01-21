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Московский листок

Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане

Опубликовано 21.01.2022 в разделе комментариев 0

забастовка казахстан тюрьма
Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане

Президент Казахстана Токаев заявил, что именно социальное неравенство и коррупция в стране привели к протестам и массовым беспорядкам.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, <…> такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и реальной ситуацией «набрал критическую массу», поэтому власти должны срочно приступить к работе по перезагрузке экономической политики.

«Надо определить новые правила игры - честные, прозрачные, справедливые. <…> В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют», - подчеркнул Токаев.

Но проблема в том, что и сам Токаев принадлежит к одной из таких групп. И заметил он социальное неравенство в стране, когда уже народ на улицы вывалил…

Слова сказаны верные, хоть и не все. И наверняка Токаев верно оценивает ситуацию. Но вот насчет новых правил игры от старых игроков – есть понятные сомнения…

 А.Б.



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