США предложили объявить Россию спонсором терроризма и ввести новые санкции

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект, предполагающий санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян. Среди фигурантов предлагаемого санкционного списка — бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст соответствующего законопроекта опубликовала газета The Washington Post.

В документе предлагается объявить Россию «государством — спонсором терроризма», а «поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс — иностранными террористическими организациями».

Согласно законопроекту, санкции предполагается ввести в отношении российского государственного долга и трубопровода «Северный поток — 2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода.

Граждане США не смогут проводить операции с российским госдолгом. Речь идет об облигациях и других финансовых инструментах.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей.

Без ЦРУ об этом, наверно, и не узнаешь… В официальной декларации Путина квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), а также два автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

А.Б.