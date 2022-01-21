Мэрия Москвы потратит почти 10 млн на пиар аккаунтов бизнес-омбудсмена Минеевой

Московская мэрия объявила конкурс на «продвижение сообщества „Экосистема Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве“ в социальных сетях» на 9,7 млн рублей. Причем из закупки следует, что продвигать нужно будет личные аккаунты столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой. Своих соцсетей у «Экосистемы» нет, а ссылки на аккаунты в соцсетях ведут на личные страницы Минеевой.

В тексте закупки сказано, что победитель конкурса должен будет разработать «единую стратегию продвижения сообщества в социальных сетях и мессенджерах». Заказчик ждет, что соцсети Минеевой за год совокупно вырастут на 22 тыс. подписчиков, а постов в соцсетях будет не менее 3250. «Совокупное количество совершенных акций онлайн-продвижения не менее 2800 суммарно во всех социальных сетях», — говорится в тексте контракта.

Ранее мэрия уже вкладывала деньги в соцсети бизнес-омбудсмена. В апреле 2021 года был опубликован аналогичный тендер на 5,4 млн рублей.

Сейчас на Татьяну Минееву в соцсети «ВКонтакте» подписано 15 тыс. человек, в Instagram — 17 тыс. человек, статистика подписчиков в Facebook скрыта. У единственного паблика в соцсети «ВКонтакте», на который подписана Минеева — «Защита бизнеса. Москва» — и который по содержанию должен быть посвящен деятельности бизнес-омбудсмена, всего 7 подписчиков. Он не обновляется уже более полугода.

Вот даже интересно, а кто-то оценивает эффективность госрасходов «на продвижение».