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Московский листок

У иностранцев начнут отбирать доли в стратегических предприятиях

Опубликовано 21.01.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
У иностранцев начнут отбирать доли в стратегических предприятиях

Федеральная антимонопольная служба разработала поправки в законодательство, которые позволят изымать в пользу государства доли иностранных инвесторов в стратегических предприятиях.

Новые правила в случае утверждения будут касаться компаний, нарушивших требования закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (№57-ФЗ), следует из проекта документа.

Инициатива ФАС предполагает внесение пункта о возможном изъятии долей напрямую в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

В пресс-службе ФАС сообщили, что судебные дела, связанные с нарушением иностранными инвесторами требований законодательства, возбуждаются регулярно. Ежегодно ведомство участвует в порядка десяти подобных процессах.

Возникает только один вопрос – а как вообще акции стратегических предприятий попадают в руки иностранцев? Кто и зачем продает им эти акции?

Вот представим себе, идет война, а акции наших танковых заводов принадлежат Круппу. Как он будит голосовать?

Или вот Сталинградский тракторный завод выпускал продукцию даже когда бои шли уже на территории завода. Возможно такое при акционерном капитале, да еще с участием в капитале вероятного противника?

Или давайте ближе – много акций «Боинга» у Абрамовича или Потанина, активно инвестирующих в иностранные предприятия? Ни одной? Только в футбольные клубы и дорогую недвижимость?

А у нас даже Пермские моторы, выпускающие ракетные двигатели – частично собственность американцев.

А.Б.



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