Дресс-код для посещения улицы?

Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети,

сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказала она.

По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские заинтересовались видео, распространившимся в социальных сетях, где девушка позирует на фоне соборной мечети. На девушке нижнее белье, а сверху — пальто, на голове у нее была черная балаклава.

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А может, хватит ловить фотографов?

У культовых сооружений в городе есть границы, есть ограда. Если кто-то без порток ворвался в храм – это одно дело, и то не понятно, может, он юродивый и вообще одежды в нашем понимании не носит. Ну как Иоанн Креститель, который одевался во власяницу, в нашем понимании в шкуру мехом наружу. Сейчас бы его в таком наряде точно бы привлекли…

А просто в городе, пусть и на фоне культового сооружения – в чем нарушение? Парень поцеловал девушку, но где-то вдали виден купол – все, «кощунник», оскорбитель чувств.

К данному видео: сами по себе купальники у нас не запрещены пока? Носить их в городе не запрещено? Ну так в чем вопрос…

А верующие имеют возможность не смотреть, отвернуться, если их что-то беспокоит. Хотя на пляже полно и верующих, и неверующих, и никто друг другу не мешает…

Хотя в Тушино, на Лодочной улице, где все купаются и загорают, недавно выстроили храм, прямо на берегу. Не исключено, что таким макаром скоро там купаться запретят… Чувства верующих могут оказаться повсюду.

В Херсонесе Таврическом, например, уже запретили. Хотя у Анны Ахматовой есть замечательные стихи, который описывают, как она там купалась… Теперь, наверно, привлекли бы.

Анатолий Баранов