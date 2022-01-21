Зимбовский снова за решеткой! Может, хватит?

Сегодня заканчивался 15-дневный срок пребывания активиста ОКП Александра Зимбовского в сахаровском спецприёмнике.

6 января Александр с товарищами был задержан во время схода ряда коммунистических организаций — ОКП, РКРП, Трудовой России, РМП-Москва, которые собрались, чтобы выразить свою солидарность с рабочими Казахстана.

Полиция набросилась на коммунистов с таким праведным запалом, словно обезвреживала вооружённых бандитов. Видимо, казахская тема рабочих протестов представлялась им именно по-токаевски — «Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии».

21 января по выходе из спецприёмника его схватили сотрудники полиции и увезли в неизвестном направлении. Мы предполагаем, что его ожидает преследование по второй статье — 20.2 ч.8, обещающее дополнительные 30 суток ареста.

Собственно, этих намерений никто не скрывал, об этом говорили открыто еще во время отсидки Зимбовского.

Полагаю, здесь имеет место прямое надругательство над правовой системой.

Есть принцип, согласно которому за одно и тоже деяние нельзя давать два наказания, иначе так по вновь выявленным обстоятельствам можно полжизни провести в спецприемнике, всего лишь однажды выйдя на несанкционированное мероприятие. В той же статье 20.2 целых десять пунктов - и что, отсидел по первому, потом взяли, и влепили по второму... и так далее?

Зимбовский уже отбыл срок по участию в несанкционированном мероприятии, причем максимально возможный. И то, что "вдруг" обнаружилось, что это было уже неоднократное подобное нарушение, никак не позволяет добавть ему срок и за эту "неоднократность". Раньше надо было статью подбирать качественней.

Ну а политическая несуразность вообще невероятная! В самом Казахстиане уже закончили мордовать народ, президент Токаев публично признал, что «разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, <…> такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки», - заявил Токаев.

Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане

А у нас тех, кто об этом заявил публично в самом начале событий, продолжают прессовать. Вместо того, чтобы сказать спасибо людям, которые позволили нашему народу и государству сохранить лицо, их держат в спецприемнике.

Видимо, чтоб никто не подумал, что наша власть имеет какие-то моральные принципы...

Анатиолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск