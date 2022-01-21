Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зимбовский снова за решеткой! Может, хватит?

Опубликовано 21.01.2022 в разделе комментариев 0

забастовка казахстан тюрьма

Сегодня заканчивался 15-дневный срок пребывания активиста ОКП Александра Зимбовского в сахаровском спецприёмнике. 

6 января Александр с товарищами был задержан во время схода ряда коммунистических организаций —  ОКП, РКРП, Трудовой России, РМП-Москва, которые собрались, чтобы выразить свою солидарность с рабочими Казахстана.

Полиция набросилась на коммунистов с таким праведным запалом, словно обезвреживала вооружённых бандитов. Видимо, казахская тема рабочих протестов представлялась им именно по-токаевски — «Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии». 

21 января по выходе из спецприёмника его схватили сотрудники полиции и увезли в неизвестном направлении. Мы предполагаем, что его ожидает преследование по второй статье — 20.2 ч.8, обещающее дополнительные 30 суток ареста.

Собственно, этих намерений никто не скрывал, об этом говорили открыто еще во время отсидки Зимбовского. 

Полагаю, здесь имеет место прямое надругательство над правовой системой.

Есть принцип, согласно которому за одно и тоже деяние нельзя давать два наказания, иначе так по вновь выявленным обстоятельствам можно полжизни провести в спецприемнике, всего лишь однажды выйдя на несанкционированное мероприятие. В той же статье 20.2 целых десять пунктов - и что, отсидел по первому, потом взяли, и влепили по второму... и так далее?

Зимбовский уже отбыл срок по участию в несанкционированном мероприятии, причем максимально возможный. И то, что "вдруг" обнаружилось, что это было уже неоднократное подобное нарушение, никак не позволяет добавть ему срок и за эту "неоднократность". Раньше надо было статью подбирать качественней.

Ну а политическая несуразность вообще невероятная! В самом Казахстиане уже закончили мордовать народ, президент Токаев публично признал, что «разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, <…> такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки», - заявил Токаев.

Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане

А у нас тех, кто об этом заявил публично в самом начале событий, продолжают прессовать. Вместо того, чтобы сказать спасибо людям, которые позволили нашему народу и государству сохранить лицо, их держат в спецприемнике.

Видимо, чтоб никто не подумал, что наша власть имеет какие-то моральные принципы...

Анатиолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Боитесь ли вы возвращения массовых репресиий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фондовый рынок опять падает
Фондовый рынок опять падает
21.01.2022
Просто на улицу, и то выйти нельзя
Просто на улицу, и то выйти нельзя
19.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фондовый рынок опять падает (0)
Зимбовский снова за решеткой! Может, хватит? (0)
Дресс-код для посещения улицы? (5)
У иностранцев начнут отбирать доли в стратегических предприятиях (6)
Мэрия Москвы потратит почти 10 млн на пиар аккаунтов бизнес-омбудсмена Минеевой (2)
США предложили объявить Россию спонсором терроризма и ввести новые санкции (7)
Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане (2)
Убить дракона, но не насмерть (9)
Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения (27)
Почти половина россиян берут кредиты чтобы рассчитаться с долгами (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Кремль делает вид, что не понимает слов и продолжает ждать письменного ответа
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Недогосударство
Дарья Митина Дарья Митина: Молния! Александр Зимбовский схвачен и увезён в неизвестном направлении!
Дарья Митина Дарья Митина: Это стоит прочесть и знать
Дарья Митина Дарья Митина: Приходите!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss