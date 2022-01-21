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Московский листок

Фондовый рынок опять падает

Опубликовано 21.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Фондовый рынок опять падает
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