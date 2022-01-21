Фондовый рынок опять падает #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения https://forum-msk.org/material/news/1... 2 ЦБ предложил запретить все операции с криптовалютой в России 3 Фондовый рынок опять падает 4 Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане https://forum-msk.org/material/news/1... 5 США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» и ввести новые санкции https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Мэрия Москвы потратит почти ₽10 млн на пиар аккаунтов бизнес-омбудсмена Минеевой https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В России из-за резкого роста цен даже массовые автомобили стали попадать под налог на роскошь 8 У иностранцев начнут отбирать доли в стратегических предприятиях https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться