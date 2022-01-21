Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда ко дню рождения https://forum-msk.org/material/news/1...
2 ЦБ предложил запретить все операции с криптовалютой в России
3 Фондовый рынок опять падает
4 Социальное неравенство заявлено как причина событий в Казахстане https://forum-msk.org/material/news/1...
5 США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» и ввести новые санкции https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Мэрия Москвы потратит почти ₽10 млн на пиар аккаунтов бизнес-омбудсмена Минеевой https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В России из-за резкого роста цен даже массовые автомобили стали попадать под налог на роскошь
8 У иностранцев начнут отбирать доли в стратегических предприятиях https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Московские следователи возбудили уголовное дело после откровенной фотосессии у мечети https://forum-msk.org/material/news/1...
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