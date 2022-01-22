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Московский листок

Сделки о передаче в управление черной и цветной металлургии, шахт и рудников должны быть немедленно пересмотрены

Опубликовано 22.01.2022 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

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Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического движения Казахстана всецело поддерживает нефтяников из ТОО «Бургылау» в Мангистауской области, потребовавших 19 января в своём обращении на имя президента немедленной национализации компании МН «Industry», которая появилась в результате приватизации предприятия, занимавшегося бурением скважин и их обслуживанием.

 

Еще в 2007-м году трудовой коллектив бурильщиков перевели в частную компанию и с этого момента начались проблемы с несвоевременной выплатой зарплаты, неисполнением даже норм Трудового Кодекса. В результате сами рабочие отмечают, что с 2008 по сегодняшний день на предприятии, где работает несколько тысяч человек происходили забастовки и впервые был выдвинут лозунг национализации под контролем трудового коллектива.

 

Подобное стало результатом политики оптимизации, в результате чего сотни тысяч рабочих из вспомогательных предприятий в добывающей промышленности страны оказались в частных сервисных компаниях, потеряв в зарплатах, в социальных выплатах. И это выступление рабочих ТОО «Бургылау» является знаковым не только для Жанаозена, где сейчас идет митинг бастующих, но и для всех регионов Западного Казахстана.

 

Важным фактором является то, что нынешняя забастовка с постоянным митингом происходит именно с требованием национализации предприятия, а также с призывом прекратить преследование активистов независимого профсоюза, который является сейчас организующей силой выступления. Примечательно, что работодатель отказался вести какие-либо переговоры с бастующими и поэтому бурильщики потребовали от президента Токаева приезда правительственной делегации в регион.

 

Это чрезвычайно важный конфликт, который показывает воочию настоящую повестку всех протестов рабочих за последний год, добивавшихся в процессе всех забастовок именно отмены результатов тотальной оптимизации, проведенной западным менеджментом. Более того, теперь открыто, как и во время почти восьмимесячной забастовки нефтяников Мангистауской области 2011 года снова чётко поднят лозунг национализации.

 

Подобный поворотный этап в забастовочной борьбе показывает, что рабочее движение теперь будет повсеместно выдвигать это требование в рамках той пусть и ограниченной политической программы, сформулированной в Жанаозене на митинге бастующих 5 января. А именно это требование вполне укладывается в призыв возвращения Конституции 1993 года, декларировавшей свободу профсоюзной деятельности и забастовок, создания партий и обеспечения трудовых гарантий.

 

Социалистическое движение Казахстана и казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» призывают и другие коллективы Мангистауской области, а также всех индустриальных регионов, где господствуют транснациональные корпорации поддержать это требование и добиваться всем вместе возвращения в руки государства всех добывающих предприятий, а также всей крупной промышленности страны под контролем трудовых коллективов!

 

Подобное возможно если заставить правительство снизу массовым забастовочным движением пойти на пересмотр или отмену кабальных контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции, в результате которых две трети добываемой нефти и газа не принадлежат Казахстану, как и две трети всего добывающего сектора экономики оказались в руках зарубежных компаний.

 

Сделки о передаче в управление черной и цветной металлургии, шахт и рудников Арселор Миттал Темиртау, «Евразийской группе», корпорации «Казахмыс» должны быть немедленно пересмотрены!

Должна быть обеспечена полная свобода профсоюзной деятельность в промышленности и во всех обрался вне зависимости от форм собственности и недопущение репрессий в отношении рабочих активистов. Уже сейчас необходимо формировать комитеты, способные руководить и координировать эту борьбу!

 

Если сейчас бурильщикам из ТОО «Бургылау» в Жанаозене, первыми еще в 2008-м году поднявшими лозунг национализации, удастся пересмотреть итоги приватизации и вернуть предприятие в состав основного производства, то это будет важнейшей победой и примером для всего рабочего класса страны. Поэтому необходима всемерная информационная и политическая поддержка данного выступления нефтяников Мангистауской области!

 

Нужно также поддержать требование демократизации, распространённое СДК для того, чтобы вырвать права и свободы у режима: http://socialismkz.info/?p=26923



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