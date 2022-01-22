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Московский листок

Губернатор отнес дерьмо к кампании по дискредитации власти

Опубликовано 22.01.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура петербург выборы
Губернатор отнес дерьмо к кампании по дискредитации власти

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о кампании по дискредитации и саботажу городских властей со стороны тех, кто недоволен проводимыми реформами.

Сергей Шнуров ранее выпустил новый клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора. По словам артиста, "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев".

***

Клип, прямо скажу, крутой, хоть и очень похабный. А губернатор... нет, не похабный, но и явно не крутой. Если бы мне выбирать между Бегловым и Шнуровым, то считай и выбора никакого нет, как между конфетой и этим самым, про которое поет Шнур.

Мне вот даже интересно, где Путин выкапывает губернаторов для российских регионов? Может, их специально как-то готовят из особо доверенных даунов?

Как их потом выбирают - это отдельный вопрос, но как правило, выбирают именно их. А с электронным голосованием, думаю, будет и вовсе без осечки. Поэтому странно выглядит, когда граждане, только что выбрав едва не единогласно себе губернатора, буквально на следующий день начинают его дружно ненавидеть.

Если же случайнео выберут не того, кого велено, его тотчас же сажают в назидание избирателям. И дают возможность исправить ошибку. 

А насчет снега и говна - это не к губернатору. Это к Шнурову. Или просто к самим себе - обождать маленько, снег растает, говно смоет вешними водами. 

А губернатора не смоет. 

А.Б.



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