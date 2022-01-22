Год лишения свободы за медицинское обследование в Израиле

Друзья, новости у меня такие. Я ездил на медицинское обследование в Израиль. К сожалению пройти полное обследование, как я хотел, у меня не получилось, просто не хватило денег. Но всё таки даже в сжатом формате врачи нашли кучу проблем...

Но самое главное новость не в этом, а в том что теперь за эту поездку власти России угрожают мне уголовным преследованием. Тут вот в чём дело, как вы знаете, у меня надзор, по которому мне запрещёно посещение массовых и иных мероприятий. Запрета на выезд у меня нет, вот и ездил сперва в Сибирь, потом на обследование в Израиль.

Но наше МВД считает что я нарушаю Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".

При этом МВД уже вышло с инициативой об ужесточении мне надзора из-за поездки в Хакасию. Они требуют запретить мне выезд из Москвы, отмечаться мне 4 раза в месяц и запретить находится в нежилого помещения назначенного судом с 23:00 до 6:00 Правда сегодня суд не состоялся по причине того что мы мой юрист из "Общественного Вердикта" успел подать жалобу на вынесенное в отношении меня постановление МВД о якобы нарушении мною надзора. Но к сожалению, зная нашу судебную систему вероятно это просто техническая отсрочка, решения которое принято где то далеко наверху.

Но это всё полбеды, а беда в том что я имею на руках документ, который мне достался случайно, из которого следует что из-за поездки на медобследование в Израиль мне грозит уже уголовная ответственность как лицу, якобы неоднократно нарушившему надзор. Повторюсь, запрета на выезд по решению суда у меня нет! Более того, я ставил в курс представителей МВД, что собираюсь на обследование в Израиль, мне сказали, что специального разрешения для меня брать не нужно, так как запрета на выезд нет и там мне отмечаться негде.

Напоминаю, что в заключении я отбыл всё так называемое наказание, назначенное мне судом. от звонка до звонка, несмотря на это власти России продолжат настоящий террор в отношении меня. И не только меня, под жёсткий надзор попал Удальцов, преследуют активистов "Левого Фронта" фактически по всей стране. На мой взгляд это самый сильный показатель того, что мы идём правильным путём.