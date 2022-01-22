Вместе завода имени Хруничева - гигантский офисный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Как отметил глава "Роскосмоса" Рогозин, в центре планируется разместить 20 тысяч инженеров, конструкторов и административный персонал.

Доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.

Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства.

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Понятно, да?

Это будет не космодром, не производственный комплекс - это будет гигантский офисный центр, где окажется много-много всего, но ни ракет, ни космических станций делать не будут.

Космическая промышленность потихоньку сворачивается, зато наследникам Гагарина и Королева достанется 250 тысяч квадратных метров офисных площадей, с которых можно будет жить не одному поколению космических менеджеров. Если вообще в Москве будущего останется потребность в таком количестве офисных площадей... Хотя в заданиях бывших советских НИИ размещают кого угодно, хоть торговцев семечками - только плати.

Зачем размещать всю "головку" ракетно-космической отрасли в одном месте, когда только и разговоров, что о войне, не совсем понятно. Чтоб если что, всех одной бомбой?

Ясно, что этот монстр возводится не для этого, не для нужд космической отрасли, которые совсем не в том.

Пожалуй, ничего лучше, чем пророческий роман Александра Проханова "Теплоход Иосиф Бродский" для описания происходящего и не придумаешь.

***

- Взгляните, господин посол… Видите, вон там, вдалеке… - Он указывал на дальний, медленно приближавшийся луг, среди которого возвышалось нечто стройное, великолепное, сияющее, похожее на колокольню Ивана Великого.

- Что это? - спросил посол, опасливо глядя вслед стройной вежливой барышне.

- Если вам интересно, это последняя баллистическая ракета России, подготовленная к уничтожению. Сегодня русский народ прощается с ракетой, которую вы, американцы, нарекли "Сатаной".

(...)

Посреди цветущего луга, у открытой шахты, окруженная колокольчиками, лютиками и ромашками, стояла ракета, гладкая, цвета слоновой кости, уходя в высоту, увенчанная конусом боеголовки. Вокруг было множество людей, участвующих в торжестве, явившихся из дальних и ближних мест, чтобы проститься с последней баллистической ракетой России.

(...)

На лугу, между тем, начинался праздник. Появился оркестр народных инструментов, состоящий из бывших офицеров ракетно-космических войск. Генералы, полковники, подполковники, все в домотканых холщовых рубашках с вышивками и красными ластовицами, заиграли на свирелях и тростниковых дудках, на деревянных ложках и коровьих рожках, на свистульках и сопелях. Их головы украшали веночки полевых цветов. Они были похожи на Лелей с лучистыми глазами сельских пастушков. Заливистыми тенорами выводили:

Во поле ракетушка стояла,

Во поле бесхозная стояла.

Люли, люли, стояла,

Люли, люли, стояла…