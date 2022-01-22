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Московский листок

Вместе завода имени Хруничева - гигантский офисный центр

Опубликовано 22.01.2022 автором в разделе комментариев 1

путин рогозин роскосмос
Вместе завода имени Хруничева - гигантский офисный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Как отметил глава "Роскосмоса" Рогозин, в центре планируется разместить 20 тысяч инженеров, конструкторов и административный персонал.

Доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.

Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства.

***

Понятно, да?

Это будет не космодром, не производственный комплекс - это будет гигантский офисный центр, где окажется много-много всего, но ни ракет, ни космических станций делать не будут. 

Космическая промышленность потихоньку сворачивается, зато наследникам Гагарина и Королева достанется 250 тысяч квадратных метров офисных площадей, с которых можно будет жить не одному поколению космических менеджеров. Если вообще в Москве будущего останется потребность в таком количестве офисных площадей... Хотя в заданиях бывших советских НИИ размещают кого угодно, хоть торговцев семечками - только плати.

Зачем размещать всю "головку" ракетно-космической отрасли в одном месте, когда только и разговоров, что о войне, не совсем понятно. Чтоб если что, всех одной бомбой?

Ясно, что этот монстр возводится не для этого, не для нужд космической отрасли, которые совсем не в том. 

Пожалуй, ничего лучше, чем пророческий роман Александра Проханова "Теплоход Иосиф Бродский" для описания происходящего и не придумаешь. 

***

- Взгляните, господин посол… Видите, вон там, вдалеке… - Он указывал на дальний, медленно приближавшийся луг, среди которого возвышалось нечто стройное, великолепное, сияющее, похожее на колокольню Ивана Великого. 

- Что это? - спросил посол, опасливо глядя вслед стройной вежливой барышне. 

- Если вам интересно, это последняя баллистическая ракета России, подготовленная к уничтожению. Сегодня русский народ прощается с ракетой, которую вы, американцы, нарекли "Сатаной".

(...)

Посреди цветущего луга, у открытой шахты, окруженная колокольчиками, лютиками и ромашками, стояла ракета, гладкая, цвета слоновой кости, уходя в высоту, увенчанная конусом боеголовки. Вокруг было множество людей, участвующих в торжестве, явившихся из дальних и ближних мест, чтобы проститься с последней баллистической ракетой России.

(...)

На лугу, между тем, начинался праздник. Появился оркестр народных инструментов, состоящий из бывших офицеров ракетно-космических войск. Генералы, полковники, подполковники, все в домотканых холщовых рубашках с вышивками и красными ластовицами, заиграли на свирелях и тростниковых дудках, на деревянных ложках и коровьих рожках, на свистульках и сопелях. Их головы украшали веночки полевых цветов. Они были похожи на Лелей с лучистыми глазами сельских пастушков. Заливистыми тенорами выводили: 

Во поле ракетушка стояла, 

Во поле бесхозная стояла. 

Люли, люли, стояла, 

Люли, люли, стояла…



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
рс написал 22.01.2022 11:20
Судя по промежуточным результатам его деятельности, "миссия" Рогозина и заключается в окончательной ликвидации космической отрасли России....
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