Консульская служба Госдепартамента США поставила перед Россией серьезный вопрос о ее будущем

США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.

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Это, конечно, политика. В свете военных приготовлений, пусть даже и виртуальных, внешняя политика все больше коррелирует с политикой внутренней.

Ну, представим себе, германская армия штурмует Смоленск, а совместный советско-германский экипаж продолжает готовиться к совместному же полету... Хочется, конечно, верить, что отношения РФ и США не столь безнадежно испорчены, как советско-германские после 22 июня 1941 года, но нечто общее прослеживается.

Понятно, что недопуск российских космонавтов в Хьюстон - это конец МКС как международной станции. Америка "отжимает" проект и вполне способна, пусть и с некоторыми потерями, продолжать его сама. Возить туристов из других стран, чтобы проект продолжал называться "международным", но тут уже смысл, что называется, потерян.

Сможет ли Россия, в частности, Роскосмос Рогозина создать национальную космическую станцию хотя бы вроде утопленного в свое время "Мира"? Большой вопрос, в Роскосмосе сейчас все больше заняты девелоперскими проектами - космодром, центр в Москве...

Насчет национальной станции ничего пока. Или почти ничего.

А куда будут летать наши ракеты без МКС? Взлетать, чтобы потом красиво сгорать в плотных слоях атмосферы по возвращении?

Никаких прорывных проектов, кроме личного PR самого Рогозина, не наблюдается. УПС...

Конечно, можно вспомнить, что вроде на луну собирались, но это ведь просто так, поговорили и забыли. А космическая орбитальная станция нужна, без нее сегодня Россия уже не космическая держава, а так, вроде Ботсваны, у которой тож есть национальный космический центр. Утрирую, конечно, но это ведь отражение внешней политики на внутреннюю: без передового космоса, причем бывшего, но утерянного, Путину и компании нечем отчитаться перед будущим.

Да, нефть качаем и газ поставляем много куда. Но возьмите любой город - какова роль газового хозяйства в общем управлении вашим городом? Ну так и на международном уровне.

У Америки 11 авианосцев, а у нас ни одного. У Америки 750 истребителей 5-го поколения, а у нас один... У Америки МКС на орбите, а у нас? Офисный центр строим на месте завода имени Хруничева?

Вместе завода имени Хруничева - гигантский офисный центр

А с космодрома Восточный можно вывести на орбиту будущую космическую станцию? А что там с Казахстаном будет, и в частности, с Байконуром - еще очень открытый вопрос.

В общем, консульская служба Госдепартамента США поставила перед Россией серьезный вопрос о ее будущем.

А.Б.