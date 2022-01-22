Консульская служба Госдепартамента США поставила перед Россией серьезный вопрос о ее будущем

США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона.
Обычно перед полетом астронавты из других стран проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС, а российские космонавты - в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом. Подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.
Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре 2022 года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной следующего года.
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Это, конечно, политика. В свете военных приготовлений, пусть даже и виртуальных, внешняя политика все больше коррелирует с политикой внутренней.
Ну, представим себе, германская армия штурмует Смоленск, а совместный советско-германский экипаж продолжает готовиться к совместному же полету... Хочется, конечно, верить, что отношения РФ и США не столь безнадежно испорчены, как советско-германские после 22 июня 1941 года, но нечто общее прослеживается.
Понятно, что недопуск российских космонавтов в Хьюстон - это конец МКС как международной станции. Америка "отжимает" проект и вполне способна, пусть и с некоторыми потерями, продолжать его сама. Возить туристов из других стран, чтобы проект продолжал называться "международным", но тут уже смысл, что называется, потерян.
Сможет ли Россия, в частности, Роскосмос Рогозина создать национальную космическую станцию хотя бы вроде утопленного в свое время "Мира"? Большой вопрос, в Роскосмосе сейчас все больше заняты девелоперскими проектами - космодром, центр в Москве...
Насчет национальной станции ничего пока. Или почти ничего.
А куда будут летать наши ракеты без МКС? Взлетать, чтобы потом красиво сгорать в плотных слоях атмосферы по возвращении?
Никаких прорывных проектов, кроме личного PR самого Рогозина, не наблюдается. УПС...
Конечно, можно вспомнить, что вроде на луну собирались, но это ведь просто так, поговорили и забыли. А космическая орбитальная станция нужна, без нее сегодня Россия уже не космическая держава, а так, вроде Ботсваны, у которой тож есть национальный космический центр. Утрирую, конечно, но это ведь отражение внешней политики на внутреннюю: без передового космоса, причем бывшего, но утерянного, Путину и компании нечем отчитаться перед будущим.
Да, нефть качаем и газ поставляем много куда. Но возьмите любой город - какова роль газового хозяйства в общем управлении вашим городом? Ну так и на международном уровне.
У Америки 11 авианосцев, а у нас ни одного. У Америки 750 истребителей 5-го поколения, а у нас один... У Америки МКС на орбите, а у нас? Офисный центр строим на месте завода имени Хруничева?
Вместе завода имени Хруничева - гигантский офисный центр
А с космодрома Восточный можно вывести на орбиту будущую космическую станцию? А что там с Казахстаном будет, и в частности, с Байконуром - еще очень открытый вопрос.
В общем, консульская служба Госдепартамента США поставила перед Россией серьезный вопрос о ее будущем.
А.Б.
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2213 написал 22.01.2022 12:09