Последняя стадия единороссовского "патриотизма"

Единороссовский «патриотизм» доведет до революции скорее рано, чем поздно. И по простейшей причине. Если запад не будет уступать Кремлю, - а он и не будет, и о чем подробнее ниже, - тогда «скрепы» не помогают, а наоборот, загоняют в могилу. Историческая диалектика, однако; и против марксизма не попрешь.

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За что боролись, на то и напоролись. «Патриотизм» породил единороссов, он же и убьет. К примеру, автор этих строк угадал опять и снова, что зюгановцы сломаются первыми, и в статье «Советский рубль вместо путинских авантюр». То есть, вот вам и ихняя инициатива признания ДНР-ЛНР. Автор не против этого; но не путем буржуазного шовинизма, а путем Российского Советского Союза, и о чем говорилось в статье также. А пока далее.

Это к тому, что украинские ставки будут подниматься не только единороссами… но и самим западом! И, похоже, Кремль не улавливает такой расклад, привыкнув к дряблой позиции оппонента. Но не на этот раз.

Во-первых, означенный конфликт стал весомым козырем в драке штатовских республиканцев с демократами. Промежуточные выборы скоро, а это не мелочи. Поэтому республиканцам начхать; и они могут усугублять ситуацию предложениями санкций и прочими медийными кампаниями, и чтобы Байден или опозорился, сдувшись перед Путиным; или стал истерить вплоть до запугивания части электората, и хрен редьки не слаще.

Но главное даже не в этом и, во-вторых. Весь государственно-монополистический капитализм США устарел по сравнению с конкурентами. Так и происходит в истории, и кто первым взрослеет, тот и стареет раньше. То есть, рузвельтовско-кейнсианская модель ГМК захватила полмира после второй мировой войны. Но затем японская и западноевропейская модель взяли самое лучшее, и оторвали жирные куски от штатовского пирога. А тут еще Советский Союз вымотал, а Китай добивает. Поэтому США не могут удержать достаточный рост за счет внешней конкуренции. Но тогда, с одной стороны, организм начинает пожирать внутренние запасы; а с другой стороны, инстинкт самосохранения толкает на решительные поступки. Вообще-то, это и называется системным кризисом; но что в лоб, что по лбу.

Что и происходит в нынешних Штатах! В частности, чтобы прокормить загнивающий монопольно-бюрократический аппарат, та же пандемия как нельзя кстати для биг-фарма и биг-тех вкупе с аффилированными кругами. Прямо-таки на ловца и зверь бежит; так что разговоры о преднамеренном вирусе не беспочвенны. Но ничего не бывает задаром. Пандемия дает быстрый акционерный и финансовый результат с расширением долга; но убивает мелкий и средний бизнес локдаунами, срывом поставок, инфляцией, бардаком с рабочей силой, увольнениями нежелающих прививаться или наоборот, уставшими, и так далее. Да и не мудрено, потому что всякая монополизация и бюрократизация происходит за счет так называемого среднего класса; а правильнее, за счет мелкой буржуазии и устойчивых трудящихся. Кстати, отсюда преступность, наркомания, межнациональные конфликты и далее по списку, и что еще хуже. Поэтому элита Штатов выигрывает цент, но проигрывает доллар. Стратегическая устойчивость рынка жертвуется в угоду ежеминутным интересам.

И если эти процессы сорвутся с цепи – а они сорвались фактически – то инстинкт самосохранения элиты потребует решительных действий, и шовинистических скорее всего, для переключения внимания. Мол, русские варвары угрожают мировой демократии и все такое. Так что не только республиканцы, но и демократы захотят убить одним выстрелом двух зайцев, разве что со своими вариациями.

А вот Путин-Патрушев с ихним Советом Безопасности, очень похоже, не уловили стратегическое изменение ситуации. Они думают подобно 2014-му, что стоит «наехать» признанием Донбасса на благополучный запад; тот поноет-поноет, и перестанет; а вот весь российский народ будет носить на руках, и до выборного 2024-го. НЕ ВЕРНО!

Во-первых, уже говорилось, запад не отступит. Он сам заинтересован в крупной внешнеполитической афере, и отвлекающей от внутренних трудностей. Украинская армия, к примеру, получит отмашку; и будет бомбить Донбасс еще сильнее. Но тогда Кремлю или позориться перед всем народом, – признание Донбасса будет означать бомбежку самой России в умах многих, - или придется защищаться путем уничтожения украинских войск, а это уже значительные санкции, истерия мировых масс-медиа, меры против самого Путина, разрыв отношений, и далее по списку.

А во-вторых, и сам российский народ не купится. Ведь единороссы надоели до ядреной фени. Поэтому волна шовинизма будет короткой и не столь распространенной; затем все перейдет в еще большее озлобление от траты ресурсов и гибели людей; и еще раз, многие трудящиеся уже понимают, что только создание Российского Советского Союза приведет к прогрессу и процветанию.

Но, допустим, Кремль не соглашается на инициативу КПРФ. Но все равно впустую; и слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Ага, скажет народ; сачканули, хреновы «патриоты». Тогда и нечего было вякать. А раз сачкуют, не столь сильны, и надо нажимать. То есть, ухудшение социально-экономической ситуации с угрозой большого протеста не исчезает, и тогда вообще безо всяких шансов для власти.

Единственный выход для единороссов, и этак для очистки совести, возможен в случае эйфории а-ля второй Крым. Образно, но коротко говоря, если бы царские войска вошли в Берлин уже в конце 1914-го – начале 1915-го, то, возможно, и революции 1917-го не было. Так и здесь. Если украинские войска будут разгромлены где-то за месяц, и «зеленые человечки» войдут хотя бы в Одессу; да, тогда часть российских трудящихся и охмурилась бы имперским величием. Но, разумеется, ЭТО НЕРЕАЛЬНО. Но тогда этот вариант отпадает сразу.

Следовательно, «верховный главнокомандующий» подумал, что обдурил всех, разговаривая со Штатами поверх европейских голов. А то последние надоели, понимаешь, своей социал-демократией, хартиями да квотами, Навальными да Сахаровскими премиями и тому подобное. А вот еще с какой стороны посмотреть! Как бы не было хуже. Штатам на совместную торговлю Евросоюза и России тьфу да растереть. Даже, наоборот, очередная война в Европе – удар по конкурентоспособности и одних, и других. Так что все договоренности могут быть похерены и по внешним обстоятельствам, и по внутренним, и в один момент.

А раз так, совсем другая история. Выходит, единороссам и победить невозможно, и отступать поздно. Сами раздули шовинистическую истерию, сами от нее и отгребут в случае твердости запада. А то, что такая твердость не исключена – очень даже вероятно.

***

Автор-то знает, в чем дело. Российский ГМК лишь переходный период от «военного коммунизма» к реальному социализму, и от первого Советского Союза ко второму и модернизированному. И этот переход уже заканчивается. Но единороссы не понимают этого, и думают, что если подкрутить там-то, то можно на кривой кобыле косой угол объехать. Поэтому авантюристические действия возможны.

Вот Патрушев сидит и думает, дать отмашку признанию ДНР-ЛНР или нет. И хочется, и колется, и мамка не велит. Если не давать, то все нагнетание страстей зазря. В следующий раз уже никакого внимания со стороны народа; а еще больший и злейший настрой на внутренние проблемы со всем вытекающим. А если дать отмашку, и запад не дрогнет, а сам полезет в бутылку – не было печали, там сами и накачали. Вытащил ствол, так используй, и не позорься.

Итого. Нынешнему Кремлю не хватает масштаба мышления. Не хватает и по пространству, и по времени. Во-первых, Кремль европейски эгоцентричен, и думает, что на ней свет клином сошелся. А вот какому-нибудь Джону Смиту из Оклахомы – избирателю и налогоплательщику для своей элиты - абсолютно начхать, где вся эта Восточная Европа; а уж Украина вообще где-то в Африке. Поэтому ничего такого ужасного в случае войнушки нет – а вот поиметь различные бонусы даже только в результате милитаристской истерии и закупки их вооружения очень даже хорошо.

А во-вторых, и по времени можно промахнуться. Штатовская администрация не хочет обострения ситуации сегодня – а завтра бац! и захочет и, если сочтет нужным для промежуточных выборов или даже каких-нибудь губернаторских. Своя рубашка ближе к телу. Делов-то, и не в первый раз.

И вот украинские войска с натовскими инструкторами не разбегаются по сторонам подобно 2014-му, и не боятся признания Донбасса Россией – а даже нападают, и дерутся более-менее профессионально. И что тогда?!.. Быстрых успехов нет – зато санкции на всю голову. Но тогда нужна не анархия или дальнейшая милитаристская истерия – а СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ в самой России. Только так, и никак иначе, и это единственный выход из кризиса.

Но уж точно, и в чем смысл статьи, единороссовский режим загнал себя в угол уже сейчас. Поздно пить боржоми не только стратегически, но даже тактически. «Патриотизм» и «скрепы» раздуты до такого уровня, что вперед пойдешь, в морду получишь; назад попятишься, опозоришься ниже плинтуса. Следовательно, насколько «патриотизм» породил единороссов, настолько и убьет. А раз так, можно и нужно думать уже о будущем. Когда все посыплется – нужен выход на революционную ситуацию и Российский Советский Союз. Иначе никак, и диалектика, однако.