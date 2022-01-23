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Московский листок

"Кавказская пленница" наоборот, или старинный красивый обычай

Опубликовано 23.01.2022 автором в разделе комментариев 0

кремль песков
"Кавказская пленница" наоборот, или старинный красивый обычай

Сеть взбудораженно обсуждает историю: в Нижнем Новгороде неизвестные люди в масках, представившиеся оперативниками, увезли на допрос в Чечню жену экс-судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву. Её сын является оппозиционером по отношению к главе Чечни Рамзану Кадырову. Супругу экс-судьи забрали из дома в тапочках и домашней одежде.

«Они стали силой выволакивать её из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы», — рассказала свидетельница.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся «фантастической историей». «Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живём». Между тем Рамзан Кадыров заявил, что у этой семьи «нет понятия чести и достоинства» и добавил: «Эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей».

Ну, что тут сказать... Помните классический советский фильм «Кавказская пленница» (1966), где русский парень Шурик, прибыв на Кавказ ради сбора местного фольклора, попутно освобождает пленницу традиционных обычаев? Хотя её пытается пленить местный руководитель, «товарищ Саахов». Так бывало в проклятые, тоталитарные советские времена. А теперь, как мы наблюдаем, всё наоборот! Радоваться надо, радоваться! Большевицкий колониализм пал, ненавистная советская империя рухнула.

Фантастическая история? Э, нет! Что угодно, только не это. Теперь как раз история Шурика и освобождённой им Нины была бы абсолютной фантастикой, притом ненаучной. А это... добро пожаловать в реальность, г-н Песков! И пусть все «семейки», которые хоть на йоту отступают от освящённых веками и тысячелетиями древних и древнейших традиций, позавидуют судьбе саудовского оппозиционера Хашогги, изрубленного на куски в 2018 году прямо в саудовском консульстве в Турции. Как говорилось в том старом фильме, это старинный красивый обычай.



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