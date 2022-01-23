Зеленский объявил о воссоединении Украины с Украиной

"Около ста лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил президент Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье.

Двадцать второго января на Украине отмечается государственный праздник - День соборности. Тогда в 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) были преобразованы в одно государство. Но к лету того же года территория ЗУНР была захвачена польскими войсками, а УНР прекратила существование осенью 1920 года, когда Красная Армия заняла город Каменец-Подольский.

По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.

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Тут надо напомнить, что УНР была эфемерной державой, провозглашенной в Киеве при поддержке Германии и Австро-Венгрии (страны Антанты это образование не признали), но включала в себя территории не только современной Украины, но и части Польши, Словакии, Молдавии, Белоруссии и России - Кубань, Воронеж, Курск... Разумеется, ни одного дня на этих территориях реально власть УНР не осуществлялась.

Западно-Украинская народная республика (ЗУНР) была провозглашена на территориях, никогда в Российскую империю не входивших, главным образом в Австро-Венгрии.

Обе просуществовали даже не бумаге совсем недолго и канули в Лету.

Но вот что любопытно - мечту о воссоединении с Западной Украиной осуществили "клятые большевики", причем сделали это практически бескровно. И после войны, несмотря на то, что Польша стала социалистической, эти территории остались за Украиной (Польша в качестве компенсации получила "трофейные" германские земли на западе).

Более того, признание суверенитета Украины произошло не во времена Гражданской войны, а тоже после Отечественной, когда УССР стала полноправным членом ООН.

Да и основополагающую часть 3-го Универсала Центральной Рады, по которому УНР находилась с Россией в федеративных отношениях, тоже исполнили большевики - только не УНР, а УССР.

Так чего же хочет Зеленский?

Восстановить СССР? Мы тоже хотим. И РСФСР, и УССР, и федеративные отношения. И отмечать ежегодно тоже можно.

А.Б.