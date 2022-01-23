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Московский листок

Двойная решётка за солидарность

Опубликовано 23.01.2022 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 1

суд закон
Двойная решётка за солидарность

21 января 2022 года Александр Зимбовский, отбывший 15-дневный срок по решению Мещанского суда за выражение солидарности с рабочими Казахстана, перешагнул порог сахаровского спецприёмника. Но порог спецприёмника ему удалось только перешагнуть. Зимбовский был окружён сотрудниками правоохранительных органов во главе с инспектором по административным делам, которые заявили ему о новом задержании.

 

Зимбовского из спецприёмника в Сахарово в полицейской машине сразу же направили в ОВД Мещанский, видимо, для обновления протокола по статье 20.2.ч.8, которая ему уже вменялась после задержания 6 января. Далее — снова в Мещанский суд. На помощь Зимбовскому пришли адвокаты от ОВД-инфо Мария Красова и Александр Саламов.

 

Судья Смирнова разрешила пригласить свидетеля, но и её отношение к происходящему на акции, также складывалось на основании доверия к полицейским протоколам.

Суд вынес решение о новом 15-дневном аресте Зимбовского, правда, на этот раз отбывать срок его направили в спецприёмник № 1 на Симферопольском бульваре. И направили отбывать всё по тому же сходу солидарности с рабочими Казахстана, чьи трудовые права, заметьте, подавлены многолетним катком репрессий. Но вместо защиты конституционных основ, по обе стороны границы некогда единой страны, власти подвергают наказанию именно тех людей, которые стоят на защите прав народа. Не стало Советского Союза, и все былые завоевания трудящихся современный капитал последовательно поглощает — такой атавизм советской эпохи ему не нужен.

 

Коммунисту Зимбовскому не удалось передать цветы для товарища Ленина в день его памяти. Буржуазное государство преследует его, как одного из представителей рабочего движения, как рабочего корреспондента, и это всего лишь один из небольших сюжетов со страниц рабочей школы, которая снова набирает обороты в наши дни.

 

И всемирный лозунг, шагнувший со страниц «Манифеста Коммунистической партии» ещё в середине 19 века,

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — не теряет своей актуальности почти два столетия спустя и отражается своей правотой даже в этой январской истории солидарности.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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кт написал 23.01.2022 08:37
Да, верно, нарушая собственные законы путиноиды гнобят человека, чтобы запугать других.....
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