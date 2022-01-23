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Московский листок

Россия направит 154 млн рублей на школьное питание в Таджикистане

Опубликовано 23.01.2022 в разделе комментариев 3

таджикистан талибы
Россия направит 154 млн рублей на школьное питание в Таджикистане

Россия выделит 2 млн долларов (154 млн рублей) для развития системы школьного питания в Таджикистане, сообщает Sputnik. Средства пойдут на закупку горячего питания для около 2 тыс. школ страны.

«Забота о подрастающем поколении дружественного Таджикистана — один из наших приоритетов, — цитирует издание посла России в Таджикистане Лякина-Фролова. — Программа помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию».

Посол добавил, что с 2013 года Россия направила на школьное питание в Таджикистане более 82 млн долларов (6,3 млрд рублей).

Из этих средств 54 млн. долларов пошли на продовольствие, а свыше 28 — на модернизацию инфраструктуры. В рамках программы продовольственной помощи финансируется питание учащихся 1-4-х классов 2 тыс. школ в 52 районах и городах республики.

А я вот думаю, сколько этих денег ушли на питание, а сколько на улучшение благосостояния кормильцев?

Что же до благодарности, думаю, мы ее от свободолюбивого таджикского народа не дождемся...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Федя- злой написал 23.01.2022 14:45
Пусть им Пригожина отправят, моментом голод пройдет! Тухлятиной накормит, сразу жрать рас хочется. А то свинину не едят... В армии все жрали, как миленькие, бигус за счастье был!
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При Советской власти
vVpP написал 23.01.2022 14:31
Таджикистан сам детей прокармливал. Теперь не может и ему нужно помогать? А не следует Таджикистану вместо того чтобы побираться вернуть Советскую власть?
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(без названия)
2213 написал 23.01.2022 14:28
Этот "жест доброй воли_,конечно же,обусловлен тем,что в самой россии школьники,буквально-"страдают от обжорства",а деньги на их лечение(в случае чего),моментально соберет "день добрых дел".То есть,если в самой россии,дела обстоят-до упора прекрасно,то,почему бы и не помочь другим?.Осталось разве что накинуть россиянам на плечи еще пяток лет "трудовых будней",а сэкономленные на этом деньги,направить на поддержание таджикских "аксакалов",чего уж мелочиться,когда,сердце мягкое,как масло,тем более-"за чужой счет".
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