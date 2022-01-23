Россия направит 154 млн рублей на школьное питание в Таджикистане

Россия выделит 2 млн долларов (154 млн рублей) для развития системы школьного питания в Таджикистане, сообщает Sputnik. Средства пойдут на закупку горячего питания для около 2 тыс. школ страны.

«Забота о подрастающем поколении дружественного Таджикистана — один из наших приоритетов, — цитирует издание посла России в Таджикистане Лякина-Фролова. — Программа помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию».

Посол добавил, что с 2013 года Россия направила на школьное питание в Таджикистане более 82 млн долларов (6,3 млрд рублей).

Из этих средств 54 млн. долларов пошли на продовольствие, а свыше 28 — на модернизацию инфраструктуры. В рамках программы продовольственной помощи финансируется питание учащихся 1-4-х классов 2 тыс. школ в 52 районах и городах республики.

А я вот думаю, сколько этих денег ушли на питание, а сколько на улучшение благосостояния кормильцев?

Что же до благодарности, думаю, мы ее от свободолюбивого таджикского народа не дождемся...

А.Б.